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Жером Боатенг: болельщики в Стамбуле были потрясающими

Защитник "Баварии" Жером Боатенг подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Бешикташем" (3:1).

"Хороший матч. Болельщики были потрясающими. "Бавария" в целом хорошо играла, но допустила слишком много ошибок. Иногда не хватало концентрации", - цитирует Боатенга пресс-служба УЕФА.
Теги: Боатенг Бавария Бешикташ
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