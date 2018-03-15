Жером Боатенг: болельщики в Стамбуле были потрясающими

Защитник "Баварии" Жером Боатенг подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Бешикташем" (3:1)."Хороший матч. Болельщики были потрясающими. "Бавария" в целом хорошо играла, но допустила слишком много ошибок. Иногда не хватало концентрации", - цитирует Боатенга пресс-служба УЕФА.