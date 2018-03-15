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Лионель Месси забил 100-й гол в Лиге чемпионов

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси оформил дубль в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Челси".

Для него этот мяч стал 100-м в играх главного еврокубкового турнира.
Теги: Месси Барселона Челси
Сегодня, 00:13
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№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 00:18) #
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Болеет за:
«Спартак»
Король!


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
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