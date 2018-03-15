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"Барселона" благодаря дублю Месси разгромила "Челси"

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" разгромила "Челси" и вышла в четвертьфинал турнира.

Лига чемпионов

1/8 финала

Матч 1 - 1:1

"Барселона" – "Челси" 3:0

Голы: Месси, 2, 65, Дембеле, 22

"Барселона": Тер Штеген – Роберто, Пике, Юмтити, Альба – Дембеле, (Видаль, 69), Ракитич, Бускетс, (Гомеш, 63), Иньеста, (Паулиньо, 57), – Месси, Суарес

"Челси": Куртуа – Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес, (Дзаппакоста, 71), – Фабрегас, Канте, Алонсо, Виллиан – Жиру, (Мората, 71), Азар, (Педро, 83).

Предупреждения: Роберто, 25, Виллиан, 44, Жиру, 53, Алонсо, 76
Теги: Барселона Челси
Сегодня, 00:37
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(1)
№4 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:51) #
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Болеет за:
ЦСКА
Млять, а на сайте до сих пор слева только первые матчи...
Футбольный сайт)))
Зато про бузову первые...


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:48) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Месси красавчик, идеальный убийца футбола.
За оба мяча Куртуа не стоит сильно винить, во втором голе Месси был практически 1х1 и бил без сопротивления, ну и такого высоченного вратаря с близкого расстояния можно пробить только низом.
Барсу с выходом в 1/4 финал.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

-3K, спасибо хрюны, вы меня знаете
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№2 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:42) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: rwspartach
Жаль Челси - что в первом матче,что сейчас счёт явно не по игре, непруха полная. Да и судья пенку не назначил 100% в ворота барселоны.

Ага))) забей Челси сегодня хоть разок, Барса в ответ накидала бы в 3 раза больше...разный уровень команд...вам, слепым поросятам этого не видать


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№1 Написал: rwspartach Россия (Сегодня, 00:40) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Жаль Челси - что в первом матче,что сейчас счёт явно не по игре, непруха полная. Да и судья пенку не назначил 100% в ворота барселоны.
Регистрация: 1.12.2014 [жалоба]
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