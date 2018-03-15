Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов

"Барселона" в 1/8 финала Лиги чемпионов прошла "Челси" и последней вышла в следующую стадию турнира.Участники 1/4 финала Лиги чемпионов:"Бавария" (Германия)"Барселона" (Испания)"Ливерпуль" (Англия)"Манчестер Сити" (Англия)"Реал" (Испания)"Рома" (Италия)"Севилья" (Испания)"Ювентус" (Италия)Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов пройдет в пятницу, 16 марта.