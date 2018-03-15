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Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов

"Барселона" в 1/8 финала Лиги чемпионов прошла "Челси" и последней вышла в следующую стадию турнира.

Участники 1/4 финала Лиги чемпионов:
"Бавария" (Германия)
"Барселона" (Испания)
"Ливерпуль" (Англия)
"Манчестер Сити" (Англия)
"Реал" (Испания)
"Рома" (Италия)
"Севилья" (Испания)
"Ювентус" (Италия)

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов пройдет в пятницу, 16 марта.
Сегодня, 01:36
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№2 Написал: Седой Россия (Сегодня, 01:59) #
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Болеет за:
ЦСКА
Вот и сильнейшая лига мира, из 5 осталось 2. Причем 2х грандов вышибли представители тех, кто на самом деле сильнейшая лиг


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№1 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 01:58) #
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Болеет за:
«Химки»
Не реально в этой 8-ке видет команду из ПЛ России, а, потом п1здеж о сборной страны, какой там тренер и всякая куйня от якобы болельщиков футбола. Да в этих клубах много Леги при этом эти иностранные футболисты определяют игру команд. Но уровень ПЛ России в разы отстаёт от чемпионатов тех стран ,где эти клубы играют. Откуда быть сборной сильной, когда все кандидаты сборной из Рос. Клубов, ну Чернышёв, ..не в Черчесове дело,в Слуцком или Капелло..
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
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