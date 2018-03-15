Тибо Куртуа: не думаю, что мы заслужили вылет из Лиги чемпионов

Голкипер "Челси" Тибо Куртуа прокомментировал поражение от "Барселона" в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:3, 1:4 по сумме двух матчей)."Не думаю, что мы заслужили вылет из Лиги чемпионов, но индивидуальные ошибки в обоих матчах дорого нам обошлись.В эпизоде с первым голом я не ожидал, что Месси будет бить с такого угла, и слишком поздно начал сводить ноги. Это была моя ошибка", - цитирует бельгийца ВВС.