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Во Франции опасаются столкновений фанатов ЦСКА и "Спартака"

Сотни болельщиков "Спартака" намерены приехать в Лион в день ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между "Лионом" и ЦСКА, сообщает Le Progres.

В полиции знают о натянутых отношениях между болельщиками московских клубов и опасаются их столкновений. В день матча будут усилены меры безопасности.
Теги: ЦСКА Спартак Лион
Сегодня, 03:58
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