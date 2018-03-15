Серхио Бускетс получил травму в матче с "Челси"

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс получил травму в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Челси" (3:0). Футболист на 61-й минуте встречи был заменен на Андре Гомиша.У Бускетса ушиб правой ноги. Точные сроки восстановления станут известны после медицинских тестов, передает L'Equipe.