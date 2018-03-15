Дмитрий Булыкин: в футболе много примеров, когда команда после 3:0 не могла пройти в следующий круг

Экс-форвард "Локомотива" Дмитрий Булыкин высказал мнение о предстоящей ответной встрече железнодорожников с "Атлетико".- Это сложно, ведь играть приходится еще и против топ-клуба Европы, второй команды чемпионата Испании. Это сказывается. В первом матче было достаточно много брака, из-за этого и получился такой счет. Но в "Локомотиве" все ребята - бойцы, на них ничто не будет давить. Это сыграет на руку игрокам, тем более если учесть погодные условия и состояние поля. Думаю, надо настраиваться на то, что все возможно.- Много примеров в футболе, когда команда выигрывала со счетом 3:0 в первом матче, а потом не могла пройти в следующий круг. Ошибки "Локомотива" действительно привели к необязательным голам, это жалко. Но я бы обратил внимание на то, что ребятам этот матч принес опыт. Они узнали, как выглядят на таком уровне, и у них будет еще один шанс показать себя при своих же болельщиках.