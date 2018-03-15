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"Тамбову" разрешили провести матчи в манеже

"Тамбов" ближайшие два матча первенства ФНЛ с "Лучом-Энергией" (17 марта) и "Крыльями Советов" (31 марта) проведет в своем новом манеже, передает "Матч ТВ".

Вопрос решен на 99 процентов, сообщил источник в клубе из Черноземья.

Отметим, что заседание комиссии РФС по сертификации стадионов, на котором будет принято соответствующее решение, состоится в пятницу 16 марта. Ранее ее представители уже побывали в Тамбове и провели осмотр сооружения.
Теги: Тамбов
Сегодня, 11:54
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№4 Написал: Clover (Сегодня, 14:19) #
  • -1
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Цитата: afelayz
У кого требования соответствуют

По регламенту - ни один манеж не соответствует только потому, что он - манеж! А дальше не соответствует требование по полю, ибо манеж, по вместимости, ибо манеж, и все - по регламенту!
Цитата: afelayz
Так что, для начала стоит узнать, а потом говорить.

Вот и займись - у запитеров характерная черта - учить правилам, которые они отродясь не знают


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№3 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 12:50) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Игорь Казьмин,
кому всем? У кого требования соответствуют и у кого он вообще есть, те и играют. Енисей, Сибирь. Так что, для начала стоит узнать, а потом говорить.
Регистрация: 8.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: Clover (Сегодня, 12:46) #
  • -2
  •  (2)

Так всем надо разрешить!


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 12:09) #
  • +1
  •  (1)

опять не понятное решение....если разрешили одному клубу ...то по чему не разрешать всем.... убогая Педерация....когда же они поймут что погода в огромной России....не может быть изменена по указу бывшего ....Мудко и тем более скоро бывшего.....пупкиина...


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
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