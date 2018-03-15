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Ивелин Попов и Георгий Миланов вызваны в сборную Болгарии

Тренерский штаб сборной Болгарии назвал 23 игрока, которые вызваны на товарищеские матчи против Боснии и Герцеговины (23 марта) и Казахстана (26 марта), передает пресс-служба Болгарского футбольного союза.

В состав болгар вошли четыре игрока из РФПЛ - защитник "Амкара" Петар Занев и полузащитники Ивелин Попов ("Рубин"), Георгий Миланов (ЦСКА) и Михаил Александров ("Арсенал").
Теги: Сборная Болгарии
Сегодня, 12:01
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№1 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 12:20) #
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Болеет за:
ЦСКА
Два лучших игрока Болгарии сидят на скамейках в РФПЛ. Видимо совсем плохо у них с игроками.
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
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