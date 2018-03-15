Ивелин Попов и Георгий Миланов вызваны в сборную Болгарии

Тренерский штаб сборной Болгарии назвал 23 игрока, которые вызваны на товарищеские матчи против Боснии и Герцеговины (23 марта) и Казахстана (26 марта), передает пресс-служба Болгарского футбольного союза.В состав болгар вошли четыре игрока из РФПЛ - защитник "Амкара" Петар Занев и полузащитники Ивелин Попов ("Рубин"), Георгий Миланов (ЦСКА) и Михаил Александров ("Арсенал").