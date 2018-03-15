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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Сборная России опустилась на 63-е место в рейтинге ФИФА
Согласно обновленному рейтингу ФИФА, сборная России опустилась на две позиции и теперь занимает 63-ю строчку.
В первой десятке Польша поднялась на 6-е место, потеснив Испанию.
Рейтинг ФИФА от 15 марта:
1 (1). Германия – 1609 очков
2 (2). Бразилия – 1489
3 (3). Португалия – 1360
4 (4). Аргентина – 1359
5 (5). Бельгия – 1337
6 (7). Польша – 1228
7 (6). Испания – 1228
8 (8). Швейцария – 1197
9 (9). Франция – 1185
10 (10). Чили – 1161…
22 (22). Уругвай – 931…
44 (43). Египет – 687…
63 (61). Россия – 531…
69 (64). Саудовская Аравия – 494.
ФИФА
В первой десятке Польша поднялась на 6-е место, потеснив Испанию.
Рейтинг ФИФА от 15 марта:
1 (1). Германия – 1609 очков
2 (2). Бразилия – 1489
3 (3). Португалия – 1360
4 (4). Аргентина – 1359
5 (5). Бельгия – 1337
6 (7). Польша – 1228
7 (6). Испания – 1228
8 (8). Швейцария – 1197
9 (9). Франция – 1185
10 (10). Чили – 1161…
22 (22). Уругвай – 931…
44 (43). Египет – 687…
63 (61). Россия – 531…
69 (64). Саудовская Аравия – 494.
ФИФА
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