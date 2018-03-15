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Сборная России опустилась на 63-е место в рейтинге ФИФА

Согласно обновленному рейтингу ФИФА, сборная России опустилась на две позиции и теперь занимает 63-ю строчку.

В первой десятке Польша поднялась на 6-е место, потеснив Испанию.

Рейтинг ФИФА от 15 марта:

1 (1). Германия – 1609 очков

2 (2). Бразилия – 1489

3 (3). Португалия – 1360

4 (4). Аргентина – 1359

5 (5). Бельгия – 1337

6 (7). Польша – 1228

7 (6). Испания – 1228

8 (8). Швейцария – 1197

9 (9). Франция – 1185

10 (10). Чили – 1161…

22 (22). Уругвай – 931…

44 (43). Египет – 687…

63 (61). Россия – 531…

69 (64). Саудовская Аравия – 494.

ФИФА
Теги: Сборная России
Сегодня, 12:12
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(1)
№8 Написал: Mahoylich Москва (Сегодня, 14:09) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Beer-man
Вот что лимит животворящий делает.

Если не будет Лимита то сборная будет состоять из игроков из нижней части таблицы или из ФНЛ.


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Я за Спартак с 1972 года. Хочу Пять звезд
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
№7 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 13:48) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Тайная стратегия Черчеса! Опускаемся в рейтингах как можно ниже, соперники расслабляются и тут на ЧМ мы вдруг "ТАДАААА" и снова ничего не покажем...
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
№6 Написал: Анатолий Ctkbdthcnjd (Сегодня, 13:31) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
дно пробито или еще нет?
Регистрация: 7.06.2017 [жалоба]
№5 Написал: romazab Москва (Сегодня, 13:23) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Медленно, но верно идем ко дну. Но потом как оттолкнемся от дна, и начнем чудить на чм. Берегись наша группа, черчес покажит вам супершоккер
Регистрация: 5.10.2011 [жалоба]
№4 Написал: Beer-man Калининградская область (Сегодня, 13:17) #
  • 0
  •  (2)

Вот что лимит животворящий делает.


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Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
№3 Написал: AlexYush Москва (Сегодня, 12:35) #
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  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
поляки испанцев опередили))
Регистрация: 5.05.2014 [жалоба]
№2 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 12:33) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: serega_user
Сборная же не играла

будто бы играя она поднималась
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 12:24) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
В смысле? Сборная же не играла! Должны подняться на строчку выше smile


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
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