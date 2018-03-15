Сборная России опустилась на 63-е место в рейтинге ФИФА

Согласно обновленному рейтингу ФИФА, сборная России опустилась на две позиции и теперь занимает 63-ю строчку.В первой десятке Польша поднялась на 6-е место, потеснив Испанию.Рейтинг ФИФА от 15 марта:1 (1). Германия – 1609 очков2 (2). Бразилия – 14893 (3). Португалия – 13604 (4). Аргентина – 13595 (5). Бельгия – 13376 (7). Польша – 12287 (6). Испания – 12288 (8). Швейцария – 11979 (9). Франция – 118510 (10). Чили – 1161…22 (22). Уругвай – 931…44 (43). Египет – 687…63 (61). Россия – 531…69 (64). Саудовская Аравия – 494.