Сесар Навас: отсутствие Промеса – хорошая новость для "Рубина"

Капитан "Рубина" Сесар Навас высказался в преддверии игры 23-го тура чемпионат России против " Спартака".– Играть в мороз не очень хорошо для зрителей, для футбола, но мы уже привыкли.– Установка тренера - идти от матча к матчу, но мы смотрим в таблицу. Отсутствие Промеса – хорошая новость для нас в ближайшем матче. Почему против топовых команд мы играем лучше? Сейчас все команды хорошего качества, против всех играть сложно. У нас не сыграет Попов. Это сильный игрок, но мы уже тренировались, учитывая это.