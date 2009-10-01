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Сесар Навас: отсутствие Промеса – хорошая новость для "Рубина"

Капитан "Рубина" Сесар Навас высказался в преддверии игры 23-го тура чемпионат России против " Спартака".

– В день матча в Казани обещают минус 9 градусов. Как вы готовитесь?

– Играть в мороз не очень хорошо для зрителей, для футбола, но мы уже привыкли.

– 4 очка до зоны еврокубков – стимул?

– Установка тренера - идти от матча к матчу, но мы смотрим в таблицу. Отсутствие Промеса – хорошая новость для нас в ближайшем матче. Почему против топовых команд мы играем лучше? Сейчас все команды хорошего качества, против всех играть сложно. У нас не сыграет Попов. Это сильный игрок, но мы уже тренировались, учитывая это.

СЭ
Теги: Навас Рубин
Сегодня, 12:35
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№4 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 13:55) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Такого Промеса и самим надо было посадить на скамейку,что-то он пока не ловит мышей и если выйдет Ананидзе будет лучше или Мельгарехо,тоже неплохо.
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
№3 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 12:49) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: safonas
я бы не радовался так на вашем месте, у него спад, просто так его заменить тоже неправильно, так что на его месте будет очень мотивированный другой игрок

Думаю Ханни, Зобнин в опорку а на его место либо Самедов либо Мельгарехо!
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
№2 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 12:47) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Фернандо вроде тоже не будет... так что у Рубина есть шанс на 0-0


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
№1 Написал: safonas (Сегодня, 12:41) #
  • 0
  •  (6)

я бы не радовался так на вашем месте, у него спад, просто так его заменить тоже неправильно, так что на его месте будет очень мотивированный другой игрок


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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