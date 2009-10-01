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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Сесар Навас: отсутствие Промеса – хорошая новость для "Рубина"
Капитан "Рубина" Сесар Навас высказался в преддверии игры 23-го тура чемпионат России против " Спартака".
– В день матча в Казани обещают минус 9 градусов. Как вы готовитесь?
– Играть в мороз не очень хорошо для зрителей, для футбола, но мы уже привыкли.
– 4 очка до зоны еврокубков – стимул?
– Установка тренера - идти от матча к матчу, но мы смотрим в таблицу. Отсутствие Промеса – хорошая новость для нас в ближайшем матче. Почему против топовых команд мы играем лучше? Сейчас все команды хорошего качества, против всех играть сложно. У нас не сыграет Попов. Это сильный игрок, но мы уже тренировались, учитывая это.
СЭ
– В день матча в Казани обещают минус 9 градусов. Как вы готовитесь?
– Играть в мороз не очень хорошо для зрителей, для футбола, но мы уже привыкли.
– 4 очка до зоны еврокубков – стимул?
– Установка тренера - идти от матча к матчу, но мы смотрим в таблицу. Отсутствие Промеса – хорошая новость для нас в ближайшем матче. Почему против топовых команд мы играем лучше? Сейчас все команды хорошего качества, против всех играть сложно. У нас не сыграет Попов. Это сильный игрок, но мы уже тренировались, учитывая это.
СЭ
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