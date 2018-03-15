Илья Геркус: Сегодня. Великий и ужасный "Атлетико" против наших ребят (видео)

Президент "Локомотива" Илья Геркус опубликовал видео, посвященное ответному матчу 1/8 финала Лиги Европы с "Атлетико".Он подписал его следующим образом: "Сегодня. Вечером. Лига Европы. Великий и ужасный "Атлетико" против наших ребят".Первый матч между командами в Мадриде завершился со счетом 3:0 в пользу испанцев.