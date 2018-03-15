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Илья Геркус: Сегодня. Великий и ужасный "Атлетико" против наших ребят (видео)

Президент "Локомотива" Илья Геркус опубликовал видео, посвященное ответному матчу 1/8 финала Лиги Европы с "Атлетико".

Он подписал его следующим образом: "Сегодня. Вечером. Лига Европы. Великий и ужасный "Атлетико" против наших ребят".

Первый матч между командами в Мадриде завершился со счетом 3:0 в пользу испанцев.

Теги: Геркус Локомотив
Сегодня, 12:37
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№11 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 14:39) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед

а с чего ему убиваться-то ?

давай-ка поведай мне, сколько ты убивался после 7-0, 1-18? Пару часов?


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№10 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 14:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
презик п..д...р
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№9 Написал: Яamon (Сегодня, 14:18) #
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Болеет за:
«Локомотив»
фанатики спартачпока семинольного - грязные и завистливые животные blush
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
№8 Написал: 27alishka Санкт-Петербург (Сегодня, 13:44) #
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Болеет за:
«Анжи»
Цитата: serega_user
Цитата: Сибирячок
порно

хоть бы постыдился такое слово писать после 7-0 laughing

laughing
Регистрация: 19.03.2013 [жалоба]
№7 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:30) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Цитата: serega_user
Цитата: Сибирячок
порно

хоть бы постыдился такое слово писать после 7-0 laughing

Ты же не стыдишься после Спартак - ЦСКА 6-0. Вроде выёживаешься так же, как и всегда. Карл, 6-0. Или после Марселя 0-6 чего то не убился.


а с чего ему убиваться-то ?
для него той команды не существует.
да и не только для него.
для них- история их клубов началась- у кого в 2005, у кого-в 2008 году..
да если бы только для них..

Гинер:
-Я считаю, некорректно даже вспоминать о том, как пять раз за шесть лет команда лейтенантов была чемпионом СССР. И какое отношение сегодняшний ЦСКА имеет к этой звездочке.


на сайте даже с 2008 года можно было по пальцам пересчитать динозавров, прошедших весь свой путь с ЦСКА..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:06) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Цитата: Сибирячок
порно

хоть бы постыдился такое слово писать после 7-0 laughing

Ты же не стыдишься после Спартак - ЦСКА 6-0. Вроде выёживаешься так же, как и всегда. Карл, 6-0. Или после Марселя 0-6 чего то не убился.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№5 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 12:59) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
порно

хоть бы постыдился такое слово писать после 7-0 laughing


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№4 Написал: romazab Москва (Сегодня, 12:56) #
  • -8
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
ДеФки опять по кругу пойдут
Регистрация: 5.10.2011 [жалоба]
№3 Написал: 27alishka Санкт-Петербург (Сегодня, 12:56) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Анжи»
В чем же ужас? Наши клубы больше не тянуть скорее морально. Одним словом боятся грантов!!
Регистрация: 19.03.2013 [жалоба]
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:54) #
  • -9
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
порно


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: safonas (Сегодня, 12:39) #
  • -1
  •  (3)

удачи Локо, но поставлю пожалуй и в домашней встрече на Атлетико


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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