На матче "Локомотива" с "Атлетико" ожидается более 20 тысяч болельщиков

Стало известно ожидаемое количество болельщиков на ответном матче "Локомотива" с мадридским "Атлетико" в 1/8 финала Лиги Европы. Встреча начнется сегодня в 19:00."На матче с "Атлетико" ожидается более 20 тыс. болельщиков", - сообщили в пресс-службе "Локомотива".