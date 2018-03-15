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На матче "Локомотива" с "Атлетико" ожидается более 20 тысяч болельщиков

Стало известно ожидаемое количество болельщиков на ответном матче "Локомотива" с мадридским "Атлетико" в 1/8 финала Лиги Европы. Встреча начнется сегодня в 19:00.

"На матче с "Атлетико" ожидается более 20 тыс. болельщиков", - сообщили в пресс-службе "Локомотива".

Чемпионат
Теги: Локомотив
Сегодня, 12:56
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№1 Написал: Яamon (Сегодня, 14:14) #
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Болеет за:
«Локомотив»
хорошо. после ухода бабищи народ возвращается на стадион
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
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