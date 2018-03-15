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Курбан Бердыев: поле в Казани оставляет желать лучшего

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев описал состояние газона на "Казань Арене" перед игрой 23-го тура чемпионата России со "Спартаком".

Матч состоится 17 марта в Казани. Ожидается, что игра пройдет в 10-градусный мороз.

"Поле оставляет желать лучшего. Но обе команды в равных условиях", - передает слова Бердыева "Р-Спорт".
Теги: Бердыев Рубин
Сегодня, 13:50
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№1 Написал: safonas (Сегодня, 14:19) #
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да скорее Рубину с его оборонными редутами это на руку, все-таки Спартак атакующая команда, думаю получится аля матч со СКА


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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