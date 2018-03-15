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На матче "Зенит" - "Лейпциг" ожидается до 43 тысяч зрителей

На ответном матче 1/8 финала Лиги Европы между "Зенитом" и "РБ Лейпциг" ожидается до 43 тысяч зрителей, передает пресс-служба сине-бело-голубых.

Немецкую команду поддержат 39 болельщиков. Крыша стадиона "Санкт-Петербург" будет закрыта. Встреча состоится сегодня, начало – в 21.00 по московскому времени.
Теги: Зенит
Сегодня, 13:58
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№5 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 14:27) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Clover
Голубые, гей-порно любят...

smile поклонники)))
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№4 Написал: Clover (Сегодня, 14:15) #
  • -1
  •  (3)

Почти гейропейцы... Голубые, гей-порно любят...
Снова будет, как на Кубке России, который заради многолюдности на сортир-арену перенесли, и весь матч раком стоявшей Зинке треху отгружали при скоплении бакланов laughing


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:14) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кота среди этих не будет. Он опять за шторой будет прятать своё алкогольное тело, держа лапами свою объёмную печень.

Цитата: Zamba
Цитата: Пивовед
до 43 тысяч зрителей

.

спартаку эту цифру только на концертах Шнура собрать можно

не пи зд и, задрот.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 14:08) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
до 43 тысяч зрителей

.

спартаку эту цифру только на концертах Шнура собрать можно
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:05) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
до 43 тысяч зрителей

ДО..
это интервал..
это от нуля и ДО..
smile
питербурхскоя *любофь за зенит с децтва* растёт как на дрожжах.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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