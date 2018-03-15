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Марк Хьюз возглавил "Саутгемптон"

Марк Хьюз официально возглавил "Саутгемптон", передает пресс-служба клуба.

54-летний валлийский специалист подписал контракт до окончания текущего сезона, сменив Маурисио Пеллегрино. Ранее Хьюз возглавлял "Сток Сити", из которого был уволен 6 января текущего года.
Теги: Саутгемптон
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