Марк Хьюз возглавил "Саутгемптон"

Марк Хьюз официально возглавил "Саутгемптон", передает пресс-служба клуба.54-летний валлийский специалист подписал контракт до окончания текущего сезона, сменив Маурисио Пеллегрино. Ранее Хьюз возглавлял "Сток Сити", из которого был уволен 6 января текущего года.