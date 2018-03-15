УЕФА открыл дело по итогам матча "Рома" - "Шахтер"

Дисциплинарная комиссия УЕФА открыла дело в отношении итальянской "Ромы" по итогам ответного матча 1/8 Лиги чемпионов с донецким "Шахтером".Болельщики итальянского клуба обвиняются в применении пиротехники и бросании ее на поле. Также будет рассмотрен факт того, что подающие мячи мальчики затягивали время.Дело будет рассмотрено 31 мая. Напомним, ранее сообщалось, что форвард "Шахтера" Факундо Феррейра толкнул болбоя во время матча.