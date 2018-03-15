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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Владислав Радимов: думаю, игроки "Зенита" сразу побегут большими силами в атаку и добьётся своего
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Дмитрий Булыкин: в футболе много примеров, когда команда после 3:0 не могла пройти в следующий круг (6)
УЕФА открыл дело по итогам матча "Рома" - "Шахтер"
Дисциплинарная комиссия УЕФА открыла дело в отношении итальянской "Ромы" по итогам ответного матча 1/8 Лиги чемпионов с донецким "Шахтером".
Болельщики итальянского клуба обвиняются в применении пиротехники и бросании ее на поле. Также будет рассмотрен факт того, что подающие мячи мальчики затягивали время.
Дело будет рассмотрено 31 мая. Напомним, ранее сообщалось, что форвард "Шахтера" Факундо Феррейра толкнул болбоя во время матча.
Газета.Ru
Болельщики итальянского клуба обвиняются в применении пиротехники и бросании ее на поле. Также будет рассмотрен факт того, что подающие мячи мальчики затягивали время.
Дело будет рассмотрено 31 мая. Напомним, ранее сообщалось, что форвард "Шахтера" Факундо Феррейра толкнул болбоя во время матча.
Газета.Ru
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