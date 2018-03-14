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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Федор Смолов: "ПСЖ"? "Краснодар" - ван лав (фото)
Нападающий "Краснодара" Федор Смолов опубликовал в Инстаграме фото с моделью Натальей Водяновой. В комментариях нападающий СКА Илья Ковальчук поинтересовался, не собирается ли Смолов в "ПСЖ", намекая на то, что Водянова живет в Париже.
"Бро, ты в "ПСЖ" собрался?" – поинтересовался Ковальчук.
"Не, бро. Быки – ван лав (единственная любовь. – прим.)", – ответил Смолов.
"Бро, ты в "ПСЖ" собрался?" – поинтересовался Ковальчук.
"Не, бро. Быки – ван лав (единственная любовь. – прим.)", – ответил Смолов.
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