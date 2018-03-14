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Федор Смолов: "ПСЖ"? "Краснодар" - ван лав (фото)

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов опубликовал в Инстаграме фото с моделью Натальей Водяновой. В комментариях нападающий СКА Илья Ковальчук поинтересовался, не собирается ли Смолов в "ПСЖ", намекая на то, что Водянова живет в Париже.

"Бро, ты в "ПСЖ" собрался?" – поинтересовался Ковальчук.

"Не, бро. Быки – ван лав (единственная любовь. – прим.)", – ответил Смолов.

Наталья,вы прекрасны!Рад знакомству?? Photo by @afinsky

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Теги: Смолов Краснодар
Сегодня, 15:33
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(0)
№5 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 16:57) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
В конце сезона уйдет в, вероятный, Спартак и будет лав ту.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

-3K, спасибо хрюны, вы меня знаете
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№4 Написал: truten74 (Сегодня, 16:51) #
  • -1
  •  (1)

Придурки....
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
№3 Написал: prime Пенза (Сегодня, 16:30) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Настя Рыбка, она не?
Регистрация: 2.08.2009 [жалоба]
№2 Написал: romazab romazab (Сегодня, 16:23) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ого, вот это пасть у нее. Ляпооота


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Спартак и только Спартак.
Регистрация: 5.10.2011 [жалоба]
№1 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 15:51) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Химки»
Самая лучшая профессия в мире?
конечно футболист)
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
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