Федор Смолов: "ПСЖ"? "Краснодар" - ван лав (фото)

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов опубликовал в Инстаграме фото с моделью Натальей Водяновой. В комментариях нападающий СКА Илья Ковальчук поинтересовался, не собирается ли Смолов в "ПСЖ", намекая на то, что Водянова живет в Париже."Бро, ты в "ПСЖ" собрался?" – поинтересовался Ковальчук."Не, бро. Быки – ван лав (единственная любовь. – прим.)", – ответил Смолов.