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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Болельщики "Челси" в Испании подверглись жестокому обращению со стороны полицейских
Фанаты "Челси" после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Барселоной" в Каталонии вступили в конфликт с сотрудниками охраны во время выхода со стадиона, в результате чего те применили силу, использовались в том числе дубинки.
Причины случившего до конца не ясны, сообщается, что сотрудники охраны выборочно бросали людей, выходивших со стадиона, на пол, а также били их дубинками.
"Челси" намерен предпринять меры по итогам данного инцидента.
Причины случившего до конца не ясны, сообщается, что сотрудники охраны выборочно бросали людей, выходивших со стадиона, на пол, а также били их дубинками.
"Челси" намерен предпринять меры по итогам данного инцидента.
This was after the game. Unprovoked. ‘Security’ couldn’t wait to get their batons out. Disgraceful! #CFC #SSN #BARCHE pic.twitter.com/sLtIJynDik— robbbbbbb (@_robbbbbbb) March 14, 2018
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