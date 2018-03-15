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Болельщики "Челси" в Испании подверглись жестокому обращению со стороны полицейских

Фанаты "Челси" после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Барселоной" в Каталонии вступили в конфликт с сотрудниками охраны во время выхода со стадиона, в результате чего те применили силу, использовались в том числе дубинки.

Причины случившего до конца не ясны, сообщается, что сотрудники охраны выборочно бросали людей, выходивших со стадиона, на пол, а также били их дубинками.

"Челси" намерен предпринять меры по итогам данного инцидента.

Теги: Барселона Челси
Сегодня, 17:09
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