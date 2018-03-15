Болельщики "Челси" в Испании подверглись жестокому обращению со стороны полицейских

Фанаты "Челси" после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Барселоной" в Каталонии вступили в конфликт с сотрудниками охраны во время выхода со стадиона, в результате чего те применили силу, использовались в том числе дубинки.Причины случившего до конца не ясны, сообщается, что сотрудники охраны выборочно бросали людей, выходивших со стадиона, на пол, а также били их дубинками."Челси" намерен предпринять меры по итогам данного инцидента.