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"Локомотив" - "Атлетико": стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Локомотива" и "Атлетико" на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы.

"Локомотив": Коченков, Чорлука, Кверквелия, Рыбусь, Лысов, Коломейцев, И. Денисов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан.

"Атлетико": Вернер, Хуанфран, Хименес, Годин, Филипе Луис, Тейе, Коке, Габи, Сауль, Корреа, Ф. Торрес.
Теги: Атлетико Локомотив
Сегодня, 17:47
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(1)
№8 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 19:21) #
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Снова этот лысов накосячил писец как. Семин видит что он полный ноль и выпускает его снова.
Регистрация: 2.03.2017 [жалоба]
№7 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 18:37) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Химки»
.. нет Косты,Гамейро.Но нет и Гризмана!! 4:0 и не каких гвоздей,ладно пусть 5:1)
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
№6 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 18:26) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: мясник вовануза
обосруться,даже смотреть не буду

Причём тут Спартак?
Регистрация: 8.08.2016 [жалоба]
№5 Написал: 27alishka Санкт-Петербург (Сегодня, 18:25) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Анжи»
А я все-таки посмотрю. Удачи Локомотиву.!
Регистрация: 19.03.2013 [жалоба]
№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:24) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
а когда то Коста бы смотрелся мальчиком на фоне Торреса...а сейчас больше пишут про отсутствие первого


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№3 Написал: zemlanatolij Москва (Сегодня, 18:22) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
«Локомотив»: Коченков, Рыбус, Кверквелия, Чорлука, Лысов, И.Денисов, Коломейцев, Фернандеш, Ан.Миранчук, Ал.Миранчук, Фарфан
Запасные: Медведев, Ротенберг, Михалик, Пейчинович, В.Денисов, Тарасов, Эдер

«Атлетико»: Вернер, Фелипе Луис, Хименес, Годин, Хуанфран, Коке, Габи, Томас, Сауль Ньигес, Корреа, Торрес
Запасные: Сан-Роман, Гризманн, Врсалько, Лукас, Витоло, Морено, Олабе
Регистрация: 28.11.2010 [жалоба]
№2 Написал: мясник вовануза Москва (Сегодня, 18:09) #
  • -7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
обосруться,даже смотреть не буду
Регистрация: 28.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 18:05) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Достойного матча, нам Паровозам.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
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