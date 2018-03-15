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На секторе болельщиков "Ромы" в матче с "Шахтером" вывесили флаг ДНР (видео)

Во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Рома" - "Шахтер" на секторе болельщиков римской команды был замечен флаг самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Posted by Yevgeniy Vasili on Tuesday, 13 March 2018
Теги: Рома Шахтер
Сегодня, 19:18
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(4)
№12 Написал: мясник вовануза Москва (Сегодня, 19:57) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
№5 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 19:35) #Не нравится-9Нравится (15)



Новороссия - ху*сосия bowtie laughing
Забаньте гада бандеровского
Регистрация: 28.02.2018 [жалоба]
№11 Написал: kurbath тула (Сегодня, 19:55) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: iDEAD
Новороссия - ху*сосия

ты явно с западной украиной попутал
там что при советской власти одни пдерасты жили
а сейчас и слова трудно подобрать
только ипануть несколько ядерных ракет и забыть)
Регистрация: 20.11.2015 [жалоба]
№10 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 19:53) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Sandr_71
Снова орать буду кляты москали laughing

Сам Путин с флагом стоял. laughing
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
№9 Написал: aulex Milano (Сегодня, 19:49) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Интер»
кругом зеленые человечки из лилипутии


--------------------
Патриотизм-последнее прибежище подлеца (с)
Газпрём, как и Едим Россию - антинародное достояние (из рекламы)
Регистрация: 10.09.2011 [жалоба]
№8 Написал: нетрал (Сегодня, 19:48) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: iDEAD
Новороссия - ху*сосия bowtie laughing

ловите гниду!
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№7 Написал: Mahoylich Москва (Сегодня, 19:46) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: iDEAD
Новороссия - ху*сосия bowtie laughing

rage


--------------------
Я за Спартак с 1972 года. Хочу Пять звезд
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
№6 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:43) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: iDEAD
Новороссия - ху*сосия bowtie laughing

что ж ты делаешь тогда на сайте, который даже называется РУСфутбол?


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№5 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 19:35) #
  • -9
  •  (15)

Новороссия - ху*сосия bowtie laughing
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№4 Написал: Clover (Сегодня, 19:26) #
  • +3
  •  (9)

Плять! И там Путин тоже страну всю оккупировал и автоматчиков нагнал laughing

Цитата: oksva
Скажут , что из за этого и проиграли . Надломились психологически ,

При звуках флейты - теряет волю(с)


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№3 Написал: oksva Спб (Сегодня, 19:24) #
  • +4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Если хохлы узнают, будет истерика.

Они знают . Скажут , что из за этого и проиграли . Надломились психологически ,


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 19:22) #
  • +3
  •  (11)

Снова орать буду кляты москали laughing
Регистрация: 2.03.2017 [жалоба]
№1 Написал: Black Fox (Сегодня, 19:21) #
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Если хохлы узнают, будет истерика.


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Метели, грозы и туманы -
Бакланам все по барабану
В мороз и стужу мы играем
И РФС не вспоминаем.
Регистрация: 31.10.2010 [жалоба]
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