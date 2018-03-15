На секторе болельщиков "Ромы" в матче с "Шахтером" вывесили флаг ДНР (видео)

Posted by Yevgeniy Vasili on Tuesday, 13 March 2018

Во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Рома" - "Шахтер" на секторе болельщиков римской команды был замечен флаг самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).