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Перфоманс болельщиков "Локомотива" перед матчем с "Атлетико" (видео)

Предлагаем вашему вниманию перфоманс болельщиков "Локомотива" в преддверии ответной встречи с "Атлетико" (Мадрид) в ответном матче Лиги Европы (1:1, 1 тайм).

Теги: Локомотив Атлетико Rвидео
Сегодня, 19:42
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(1)
№2 Написал: мясник вовануза Москва (Сегодня, 19:53) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
На уровне дворового футбола,хоть бы не позорились
Регистрация: 28.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: нетрал (Сегодня, 19:50) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
чё это? телек в каждом углу...и все?
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
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