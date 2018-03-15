Сергей Ташуев: только Денисов в матчах с "Атлетико" играл на европейском уровне, Черчесову нужно пойти с ним на компромисс

Российский специалист Сергей Ташуев в интервью дляпрокомментировал вылет "Локомотива" из 1/8 финала Лиги Европы после двух поражений от "Атлетико" (0:3, 1:5).Москвичи в гостях сыграли в свойственной манере, поэтому и смотрелись лучше, чем сегодня. У себя дома "Атлетико" практически не создавал моменты, был лишь один дальний удар и две ошибки гостей при выходе из под прессинга. А сегодня "Локо" играл в доминирующий футбол, который команде удаётся не лучшим образом, поскольку её козырь - надёжная оборона, быстрые выходы в контратаку и индивидуальное мастерство своих лидеров. Поэтому итоговый результат удручающий.Не стал бы обсуждать каждого отдельного футболиста. Всем всё стало ясно ещё после первой игры, поэтому мотивационная составляющая и концентрация в каждом эпизоде была не на высоте. "Локомотив" вышел с осознанием того, что будет сложно. Получится - сыграют в футбол, нет - значит... Поэтому некоторые игроки сегодня растворились, ведь они понимали, что, к сожалению, ответный матч больше был похож на выставочный.Эту игру "Локомотиву" нужно забыть, но также необходимо понимать, к какому уровню нужно стремиться, особенно молодым. А ветераны и так всё понимают: Чорлука, Фернандеш... Игорь Денисов вообще был одним из лучших в этом противостоянии, и в целом, один из лучших в российском чемпионате. Вот он как раз показывал уровень европейского футбола. Но, сложилось всё не так, как нам бы хотелось, и теперь "Локомотив" должен сосредоточиться на победе в Премьер-Лиге.Я сам тренер и сам проходил через конфликты с футболистами, есть понимание, почему это происходит и что это такое. Это нормально, и в таких ситуациях нужно уметь находить общий язык. Мне кажется, что Саламычу (Станиславу Черчесову - прим. RF) нужно всё-таки пойти с Денисовым на компромисс, найти с ним общий язык. Игорь ведь на самом деле лучший в России на своей позиции, и разбрасываться такими боевыми единицами неправильно. Компромиссы находятся в вопросах, в которых решается судьба планеты, а в таком вопросе уж тем более нужно найти общий язык.Всё бывает, это спорт, недопонимания бывают и каждый считает себя правым. Но здесь же не вопрос какого-то личного обмана, тем более это для общего дела, для команды. Поэтому, как мне кажется, главный тренер сборной должен наступить на горло собственной песне и поговорить с Денисовым, который сегодня находится в очень хорошей форме, а учитывая дефицит у нас футболистов этого амплуа - стороны обязаны найти компромисс.Не дай бог сборная России выступит неудачно на домашнем ЧМ - Саламычу вспомнят эту историю. Медийную составляющую вопроса тоже не стоит забывать. А вероятный компромисс принесёт очень много плюсов и для команды, и для себя лично.