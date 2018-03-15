"Лион" – ЦСКА: Понтус Вернблум и Муса сыграют в нападении

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Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
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22:05
Домашнее поражение "Локо" от "Атлетико" стало крупнейшим для российских клубов в еврокубках за 22 года (6)
Домашнее поражение "Локо" от "Атлетико" стало крупнейшим для российских клубов в еврокубках за 22 года (6)
21:25
Сергей Ташуев: только Денисов в матчах с "Атлетико" играл на европейском уровне, Черчесову нужно пойти с ним на компромисс (2)
Сергей Ташуев: только Денисов в матчах с "Атлетико" играл на европейском уровне, Черчесову нужно пойти с ним на компромисс (2)
20:57
Научись летать (2)
Научись летать (2)
18:08
Александр Самедов: Промес слишком много сделал для "Спартака", чтобы переживать из-за нереализованного пенальти (4)
Александр Самедов: Промес слишком много сделал для "Спартака", чтобы переживать из-за нереализованного пенальти (4)
17:06
Владислав Радимов: думаю, игроки "Зенита" сразу побегут большими силами в атаку и добьются своего (1)
Владислав Радимов: думаю, игроки "Зенита" сразу побегут большими силами в атаку и добьются своего (1)
16:06
Михаил Гершкович: технический комитет рекомендовал Кержакова на должность тренера юношеской сборной Росси (6)
Михаил Гершкович: технический комитет рекомендовал Кержакова на должность тренера юношеской сборной Росси (6)
13:21
Андрей Канчельскис: "Зенит" хромает в чемпионате и "золото" не возьмет - нужно пройти "Лейпциг" и реабилитироваться перед болельщиками (25)
Андрей Канчельскис: "Зенит" хромает в чемпионате и "золото" не возьмет - нужно пройти "Лейпциг" и реабилитироваться перед болельщиками (25)
13:03
А вы верите в чудеса? Три российских клуба попытаются прорваться в четвертьфинал Лиги Европы (5)
А вы верите в чудеса? Три российских клуба попытаются прорваться в четвертьфинал Лиги Европы (5)
"Лион" – ЦСКА: Понтус Вернблум и Муса сыграют в нападении
Стали известны стартовые составы ЦСКА и "Лиона" на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы.
ЦСКА: Акинфеев – А. Березуцкий, В. Березуцкий, Игнашевич, Кучев, Набабкин – Натхо, Головин, Дзагоев – Вернблум, Муса.
Запасные: Помазун, Миланов, Витинью, Бистрович, Щенников, Чалов, Гордюшенко.
ЦСКА: Акинфеев – А. Березуцкий, В. Березуцкий, Игнашевич, Кучев, Набабкин – Натхо, Головин, Дзагоев – Вернблум, Муса.
Запасные: Помазун, Миланов, Витинью, Бистрович, Щенников, Чалов, Гордюшенко.
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