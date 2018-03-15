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"Лион" – ЦСКА: Понтус Вернблум и Муса сыграют в нападении

Стали известны стартовые составы ЦСКА и "Лиона" на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы.

ЦСКА: Акинфеев – А. Березуцкий, В. Березуцкий, Игнашевич, Кучев, Набабкин – Натхо, Головин, Дзагоев – Вернблум, Муса.

Запасные: Помазун, Миланов, Витинью, Бистрович, Щенников, Чалов, Гордюшенко.
Сегодня, 21:41
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7
(1)
№7 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:02) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tiki
Цитата: sanyapytilin
Цитата: tiki
Кучев

?
Щенников

неужели проигрывает конкуренцию?или все таки травма?

Правильно делает Гончаренко...

я и не спорю.он выглядит уверенно.но знак вопроса был о другом...фамилия прочти как написали...не очень красиво это

Это же русфутбол)))) у них футбол на последнем месте...


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№6 Написал: Dots (Сегодня, 21:46) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
О Боже! Муса! Опять косячить только будет!
Регистрация: 28.02.2018 [жалоба]
№5 Написал: tiki Москва (Сегодня, 21:46) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: sanyapytilin
Цитата: tiki
Кучев

?
Щенников

неужели проигрывает конкуренцию?или все таки травма?

Правильно делает Гончаренко...

я и не спорю.он выглядит уверенно.но знак вопроса был о другом...фамилия прочти как написали...не очень красиво это


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№4 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 21:45) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Удачи и успеха моему ЦСКА! blush


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№3 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:45) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tiki
Кучев

?
Щенников

неужели проигрывает конкуренцию?или все таки травма?

Правильно делает Гончаренко...


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№2 Написал: xzerti (Сегодня, 21:43) #
  • -7
  •  (9)

Надоело про*бывать деньги в БК Нашел норм сайт king-ball. ru уже неделю в плюсе! Думайте сами, решайте сами!
Регистрация: 15.03.2018 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 21:42) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Кучев

?
Щенников

неужели проигрывает конкуренцию?или все таки травма?


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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