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"Локомотив" - "Атлетико": фотоотчет матча

"Локомотив" дома потерпел поражение от мадридского "Атлетико" (1:5) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Предлагаем Вашему вниманию фотоотчет встречи.





























Rusfootball.info
Сегодня, 22:16
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