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"Зенит" сыграл вничью с "Лейпцигом" и покинул Лигу Европы

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Зенит" сыграл вничью с "Лейпцигом" и вылетел из турнира.

Лига Европы

1/8 финала

Матч 1 - 1:2

"Зенит" – "РБ Лейпциг" 1:1

Голы: Огустен, 22, Дриусси, 45

Нереализованный пенальти: Вернер, 82

"Зенит": Лунёв, Смольников, (Полоз, 85), Мевля, Иванович, Кришито, Ригони, (Ерохин, 90), Паредес, Краневиттер, Жирков, Дриусси, Кокорин, (Заболотный, 8).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Юпамекано, Клостерман, Орбан, (Конате, 46), Бернардо, Демме, (Ильзанкер, 72), Брума, Кейта, Форсберг, Огустен, (Поульсен, 90+1), Вернер.

Предупреждения: Демме, 11, Орбан, 25, Кришито, 39, Смольников, 61, Мевля, 8
Вчера, 22:54
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141
(6)
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№141 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 00:24) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Спасибо команде за борьбу и особенно Луневу, где-то конечно не повезло, где-то не хватило мастерства, но бились... Будем теперь надеяться на попадание в тройку в чемпионате


--------------------
КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
№140 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 00:22) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: kronos
Дзюба намного лучше Заболотного

а кто с этим спорит, только Дзюба в этом сезоне выходил постоять на поле , а не играть
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№139 Написал: kronos Санкт-петербург (Сегодня, 00:19) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Zamba
как обычно одни антинародные
«Стадион собрать не могут с одним из лучших клубов Европы, рейтинговые очки для России набрать не могут. Одним словом – «лохомоты», – написал Кафельников в твиттере.


Цитата: daveG
У Боаша были Халк, Витсель и Гарай плюс Данни

они стоят больше сегодняшнего Зенита , даже с учетом тех кто в аренде

Еще и Шатов был не плох! Да Дзюба намного лучше Заболотного, не по сегодняшнему матчу сужу. Дзюба достаточно назабивал, а Заболотный никогда результативностью не отличался.
Регистрация: 24.10.2013 [жалоба]
№138 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 00:13) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
как обычно одни антинародные
«Стадион собрать не могут с одним из лучших клубов Европы, рейтинговые очки для России набрать не могут. Одним словом – «лохомоты», – написал Кафельников в твиттере.


Цитата: daveG
У Боаша были Халк, Витсель и Гарай плюс Данни

они стоят больше сегодняшнего Зенита , даже с учетом тех кто в аренде
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№137 Написал: fd65 (Вчера, 23:57) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: scikuni
ниче страшного в следующем сезоне попытаетесь в ле, ниже пятого не упадете

Как сказать, как сказать.... Уфа тоже хочет в Европах засветиться...))))))
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№136 Написал: kronos Санкт-петербург (Вчера, 23:49) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: daveG
Цитата: Freak
Даже Боаш нравился мне куда больше этих двух. При нем хотя бы хоть какая-то игра была

У Боаша были Халк, Витсель и Гарай плюс Данни. У Манчини Заболотный и Полоз. Я не оправдываю Манчини, но факт, что состав у нас сегодня был полурезервный по сути.


Кстати да! Про Данни и забыл упомянуть) И Шатова отдали!
Да одного Халка бы хватило с лейпцигом пару раз ударить с любой дист.. Или нокаут вратаря или гол))
Уж не Заболотный простите. Даже Дзюба его реально сильнее!
Регистрация: 24.10.2013 [жалоба]
№135 Написал: Valentin С окна видна Останкинская башня (Вчера, 23:49) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Ньюкасл»
Пока не будет того, за счёт чего Зенит стал Зенитом-а это превалирующая критическая масса молодых своих воспитанников, ничего получаться не будет. Но это курс единственный правильный: разогнать всю эту банду, взять молодняк, отцом оставить Кришито и воротником Лунёва. Вернуть в команду Давыдова тренером и пусть ростит настоящую смену. Путь и ценой 5-8 мест в первые годы, а потом будет профит...... Но этого не будет - Миллер любит дорогой Зенит.


--------------------
...Протопи ты мне баньку хозяюшка.Раскалю я себя распалю.На полоке, у самого краюшка,я сомненья в себе истреблю.
Регистрация: 5.10.2007 [жалоба]
№134 Написал: borisshev Краснодар (Вчера, 23:47) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Тот тренер был неадекват-ничо выгоним его,наберем новых игроков,будет Халва!Следующий тренер-.озел и игроков набрал таких же,знаем рецепт-выгоним его его игроков,купим новых-будет Изюм!Этот тренер ноль и игроки купленные ноль с минусом,ничё! Знаем РЕЦЕПТ! Кто-то здесь неадекватен! КТО???!!! Ведь это применительно ко всему нашему футболу!
Регистрация: 24.01.2016 [жалоба]
№133 Написал: Седой Россия (Вчера, 23:44) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Противник был сильный и мотивированный, но могли бы пройти, если б Манчини работал, а не ныл


--------------------
http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№132 Написал: utekay Россия (Вчера, 23:43) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: kurbath
на каких то 100 лямов куеты ему купили
тренируй мля

такую "куету" да в другие руки...


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№131 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Вчера, 23:41) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Это наш уровень. Абсолютно позорный, конечно, учитывая сколько вкладывается денег!!! Получается, что отдача такая же низкая, как и в самом Газпроме, который "жрет" больше, чем даёт... стране.


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№130 Написал: Frost_033 Акапулько (Вчера, 23:40) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Когда же появится вью супертренера Манчини?

Он наверное уже на подземной парковке в офисе "достояния" вместе со своим" агентом" Фу****о готовятся благодарность получать.... smirk
Регистрация: 14.06.2015 [жалоба]
№129 Написал: kurbath тула (Вчера, 23:38) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
и куле ты его жалеешь?

А кули его не жалеть
вы наобещали ему золотые горы
игроков топовых
на каких то 100 лямов куеты ему купили
тренируй мля
игру давай
он когда увидел то и окуел
короче наипали вы звезду топ тренера
Регистрация: 20.11.2015 [жалоба]
№128 Написал: kronos Санкт-петербург (Вчера, 23:37) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Да если честно , вообще все странно. Что это за игроки вообще?
Заболотный Полоз Краниветтер - они вообще кто и какого в Зените делают??
Ладно этот Краниветтер - вроде в сборной Аргентины иногда играет, но толку от него(
Но Заболотный-то. Оздоев. кто эти люди??))!!!!!!! Туда же Ерохина!!

То ли денег жалеют то ли политика.
Регистрация: 24.10.2013 [жалоба]
№127 Написал: daveG MO (Вчера, 23:37) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Freak
Даже Боаш нравился мне куда больше этих двух. При нем хотя бы хоть какая-то игра была

У Боаша были Халк, Витсель и Гарай плюс Данни. У Манчини Заболотный и Полоз. Я не оправдываю Манчини, но факт, что состав у нас сегодня был полурезервный по сути.


--------------------
Нева - ..импеон! ))
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№126 Написал: utekay Россия (Вчера, 23:37) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
А вот оставили б румына - да он с таким бюджетом сделал из Зины бы конфетку - сейчас бы рвали всех.

оставили б румына - не было б аргентинцев...
а кто бы был - куй знает


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№125 Написал: Dazai Paradise (Вчера, 23:36) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Челси»
Цитата: Clover
Как миниммум в ТОП-5 Европы был. ТОП-КЛУБ ЕВРОПЫ СПАРТАК МОСКВА. Мы - Спартак. Вы - просто увы

А Стяуа выигрывала ЛЧ, но гонора у них поменьше вашего будет.Хотя им есть чем гордиться.
А чем гордитесь вы?
ТОП первые 3 команды.
Но у Вас как в дет саду, после бронзы идут медные и алюминиевые награды, а потому ТОП5 это для ваших космос.
Главное что блаженных это греет и вы спите спокойно.


--------------------
Не будьте тупыми.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
№124 Написал: utekay Россия (Вчера, 23:34) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: kurbath
Жалко Манчини
его засосала ужасная трясина

одно наверное успокаивает приедет домой с чемоданами бабок

и куле ты его жалеешь?


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№123 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Вчера, 23:33) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Alter ego
Что Луческу, что Манчини - одни из худших наших тренеров. Даже Боаш нравился мне куда больше этих двух. При нем хотя бы хоть какая-то игра была.

И Боаш тоже был гуано.


Тренеришки ипаные! :) Вернуть Дзюбу и они вместе с Кокориным играющими тренерами затащат. Либо переманить восходящую тренерскую звезду - Кержакова. Но там - ХЗ, хватит ли у Газпрома денег его перекупить.


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
№122 Написал: Messi (Вчера, 23:32) #
  • +2
  •  (2)

Жаль конечно, очень жаль.
Могли проскочить и это было бы всем нам на пользу, и в очках, и в авторитете, но не прошло.
Команда похожа на набор дорогих ( и в принципе хороших) игроков, но играют они в " ты играй, а я посмотрю".
Ну, или я ошибаюсь и это наш уровень.
Тогда ждём ЧМ и будем удивляться.
Регистрация: 8.11.2012 [жалоба]
№121 Написал: truten74 (Вчера, 23:32) #
  • +5
  •  (5)

Сезон для Зенита считаю законченым.Полный провал.Фурсе и Мюллеру пора строить новую команду на следующий сезон.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
№120 Написал: kurbath тула (Вчера, 23:29) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Жалко Манчини
его засосала ужасная трясина

одно наверное успокаивает приедет домой с чемоданами бабок и будет вспоминать болото как страшный сон)))
Регистрация: 20.11.2015 [жалоба]
№119 Написал: Clover (Вчера, 23:28) #
  • +3
  •  (7)
online

Цитата: Dazai
очно, Спартак НАРОДНЫЙ, каждый год вылетает из турниров после игр с Реалом,Барсой,ПСЖ или БАварии.

Как миниммум в ТОП-5 Европы был. ТОП-КЛУБ ЕВРОПЫ СПАРТАК МОСКВА. Мы - Спартак. Вы - просто увы


--------------------
Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№118 Написал: kronos Санкт-петербург (Вчера, 23:28) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: FrankMasson
Все ожидаемо. Два середняка Российского и Германского чемпионата сыграли в равный футбол, почти. 6-ое место Бундеслиги выглядит как-то поинтересней 5-ого места РФПЛ. Минусуйте, плюсуйте, как хотите это просто факт и результат обоих игр на лицо.


Был бы Кокорин и Мамана - прошли бы их. Так что))
Регистрация: 24.10.2013 [жалоба]
№117 Написал: Freak СПб (Вчера, 23:27) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: kronos
Цитата: Freak
Цитата: oksva
Вряд ли кто то из даже самых преданных болельщиков Зенита может сказать , что Зенит вылетел " не по делу " . В первом матче, вряд ли закономерный , гол Кришито неожиданно подарил надежду ( не по игре ) , но и в Питере Зенит", мягко говоря , победы не заслужил .Не помню , когда ещё Зенит делал ставку на бесконечно- бесполезные навесы . Для такой тактики необходим дорогостоящий- именитый тренер ? Сомневаюсь . Манчини " плывёт " , это уже ни у кого не вызывает сомнений . Болельщики Зенита - если хотите обсудить итоги - пожалуйста , на визги - " свинья0-7зассали16 лет " - отвечать не буду .


Да чего тут обсуждать ...нет игры у нас.
Хаотичное движение по полю.
Я честно думал, что хер с ним, забили на ЧР - решили поиграть в ЛЕ. Думал игра будет как с Селтиком. Но нет. Налицо проигрыш Манчини.
Что Луческу, что Манчини - одни из худших наших тренеров. Даже Боаш нравился мне куда больше этих двух. При нем хотя бы хоть какая-то игра была.


Да ладно сравнил .Тогда Халк был, и был Курчавый.
И Боаш *** - сливал Аршавина - издевался, выпускал его на 5 мин.


Ну согласен, может неудачное сравнение.
Просто больше на ум никто и не пришёл.


--------------------
"Дороги в стране...
Как машины в стране...
Как и зарплаты, футбол, ЖКХ и, конечно, кино.... Го..."
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№116 Написал: Alter ego (Вчера, 23:27) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Freak
Цитата: oksva
Вряд ли кто то из даже самых преданных болельщиков Зенита может сказать , что Зенит вылетел " не по делу " . В первом матче, вряд ли закономерный , гол Кришито неожиданно подарил надежду ( не по игре ) , но и в Питере Зенит", мягко говоря , победы не заслужил .Не помню , когда ещё Зенит делал ставку на бесконечно- бесполезные навесы . Для такой тактики необходим дорогостоящий- именитый тренер ? Сомневаюсь . Манчини " плывёт " , это уже ни у кого не вызывает сомнений . Болельщики Зенита - если хотите обсудить итоги - пожалуйста , на визги - " свинья0-7зассали16 лет " - отвечать не буду .


Да чего тут обсуждать ...нет игры у нас.
Хаотичное движение по полю.
Я честно думал, что хер с ним, забили на ЧР - решили поиграть в ЛЕ. Думал игра будет как с Селтиком. Но нет. Налицо проигрыш Манчини.
Что Луческу, что Манчини - одни из худших наших тренеров. Даже Боаш нравился мне куда больше этих двух. При нем хотя бы хоть какая-то игра была.

И Боаш тоже был гуано.
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
№115 Написал: Dazai Paradise (Вчера, 23:26) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Челси»
Цитата: Clover
У ВАС КАЖДЫЙ ГОД ВСЕР АУТСАЙДЕРУ. БЕЗ ЕДИНОГО ИСКЛЮЧЕНИЯ

Точно, Спартак НАРОДНЫЙ, каждый год вылетает из турниров после игр с Реалом,Барсой,ПСЖ или БАварии.
Говорить с тобой и тебе подобными, это как говорить с клопами.


--------------------
Не будьте тупыми.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
№114 Написал: niko niko (Вчера, 23:25) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Интер»
Надо еще 100 лямов ,херово закупились , пригласили топ тренера и купили ему дров и хотите результат так не бывает )))))
Регистрация: 13.03.2015 [жалоба]
№113 Написал: Dazai Paradise (Вчера, 23:24) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Челси»
Цитата: liasport433
ты вкурсе что ливерпуль особенная команда, она у себя кого угодно обычграет, и с любым счетом, если ливерпулю поперло, это всё, так что ненадо, спартак по крайней мере пытался атаковать!

Лестер вообще не особенный, но выиграл примеру.
Когда тима на ходу, она обыграет многих.
Но лечь под Ливер 7:0, нужно постараться.Это удалось Марибору и Спартаку.
2 топа из топа, проиграли особенным, с особенным счётом.


--------------------
Не будьте тупыми.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
№112 Написал: kronos Санкт-петербург (Вчера, 23:23) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Freak
Цитата: oksva
Вряд ли кто то из даже самых преданных болельщиков Зенита может сказать , что Зенит вылетел " не по делу " . В первом матче, вряд ли закономерный , гол Кришито неожиданно подарил надежду ( не по игре ) , но и в Питере Зенит", мягко говоря , победы не заслужил .Не помню , когда ещё Зенит делал ставку на бесконечно- бесполезные навесы . Для такой тактики необходим дорогостоящий- именитый тренер ? Сомневаюсь . Манчини " плывёт " , это уже ни у кого не вызывает сомнений . Болельщики Зенита - если хотите обсудить итоги - пожалуйста , на визги - " свинья0-7зассали16 лет " - отвечать не буду .


Да чего тут обсуждать ...нет игры у нас.
Хаотичное движение по полю.
Я честно думал, что хер с ним, забили на ЧР - решили поиграть в ЛЕ. Думал игра будет как с Селтиком. Но нет. Налицо проигрыш Манчини.
Что Луческу, что Манчини - одни из худших наших тренеров. Даже Боаш нравился мне куда больше этих двух. При нем хотя бы хоть какая-то игра была.


Да ладно сравнил .Тогда Халк был, и был Курчавый.
И Боаш *** - сливал Аршавина - издевался, выпускал его на 5 мин.
Регистрация: 24.10.2013 [жалоба]
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