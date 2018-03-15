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В Лионе болельщики устроили массовые беспорядки перед стадионом (видео)

Перед началом встречи между "Лионом" и ЦСКА возле стадиона начались массовые беспорядки.

На данный момент не сообщается, фанаты какой команды стал инициаторами ряда инцидентов. К арене прибыли полицейские.

Вчера, 22:59
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№7 Написал: нетрал (Вчера, 23:14) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
это оплаченный политический заговор ...ноги растут с еб...го острова!
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№6 Написал: miktar (Вчера, 23:08) #
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online

когда же европка гикнется? Как напевал мой брат- "давно бы их пора бы согнать в большое стадо и .....ою бомбою стереть с лица земли"...


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№5 Написал: Сибирячок (Вчера, 23:06) #
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Болеет за:
«Спартак»
не удивлюсь, если это красно-белые , говорящие на французском и английском.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№4 Написал: MAG554 UdSSR (Вчера, 23:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
точно! нам же обещали битву фанов ЦСКА и Спартака.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№3 Написал: Карелия Петрозаводск (Вчера, 23:04) #
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Опять Россияне Европу нагибают или газ Дурачок применили


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Лучше пузо от пива,чем горб от работы. Самый звонкий крик-ТИШИНА,самый яркий свет-НОЧЬ.(Пикник)
Регистрация: 15.04.2009 [жалоба]
№2 Написал: капля никотина Москва (Вчера, 23:04) #
  • +4
  •  (8)

Кони по-любому должны черножопым навалять. И пoxyй кто чего там начал
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№1 Написал: FanatFCSM Moscow (Вчера, 23:03) #
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Болеет за:
«Спартак»
На данный момент не сообщается, фанаты какой команды стал инициаторами ряда инцидентов


Очевидно, что виноваты ЗЛЫЕ РУССКИЕ И НАДО БАЙКОТИРОВАТЬ ЧМ, А ЕЩЕ ОНИ РАСИСТЫ И НА МЕДВЕДЯХ КАТАЛИСЬ И ПОИЛИ ДЕТЕЙ ВОДКОЙ.


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013 [жалоба]
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