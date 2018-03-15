Андрей Лунев: ничего не почувствовал, когда потащил пенальти (видео)

Голкипер "Зенита" Андрей Лунев ответил на вопросы журналистов после ничьей с "Лейпцигом" в 1/8 финала Лиги Европы.- Ничего не почувствовал, когда потащил пенальти. Если бы вышли, почувствовал бы. Досадно.- У нас есть квалифицированные игроки, точнее все игроки такие. Нет Мамманы, есть Иванович. Есть вариативность. Нл потеря Мамманы - это обидно.- Да.- Не знаю.- Меня вызвали на интервью. Я не слышал.- Все были расстроены.- Пока нет. Проблемы.- Я не видел. Дай бог, что все обойдется.- Все игры надо выигрывать. Мы должны это делать. Что-то не получается.