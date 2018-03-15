Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Андрей Лунев: ничего не почувствовал, когда потащил пенальти (видео)

Голкипер "Зенита" Андрей Лунев ответил на вопросы журналистов после ничьей с "Лейпцигом" в 1/8 финала Лиги Европы.



- Ничего не почувствовал, когда потащил пенальти. Если бы вышли, почувствовал бы. Досадно.

- Без Мамманы тяжелее играть в защите?

- У нас есть квалифицированные игроки, точнее все игроки такие. Нет Мамманы, есть Иванович. Есть вариативность. Нл потеря Мамманы - это обидно.

- В концовке вы хотели побежать в штрафную, но тренер сказал остаться?

- Да.

- Почему?

- Не знаю.

- Что сказал Манчини?

- Меня вызвали на интервью. Я не слышал.

- А руководство?

- Все были расстроены.

- Что с Кокориным знаете?

- Пока нет. Проблемы.

- Он плакал.

- Я не видел. Дай бог, что все обойдется.

- Какое место удовлетворит "Зенит" в чемпионате?

- Все игры надо выигрывать. Мы должны это делать. Что-то не получается.

Rusfootball.info
Вчера, 23:41
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: Beer-man Калининградская область (Вчера, 23:50) #
  • +1
  •  (3)

Андрей, к тебе вопросов меньше, чем к кому либо в этом сезоне.
Думаю и надеюсь, что всё самое лучшее у тебя с Зенитом еще впереди.


--------------------
Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: miktar (Вчера, 23:43) #
  • -6
  •  (6)
online

Хирой...


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.