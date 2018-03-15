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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Алексей Игонин: мы увидели, что в "Зените" не всё зависит от присутствия или отсутствия Кокорина
Бывший защитник "Зенита" и сборной России Алексей Игонин в беседе с Rusfootball.info прокомментировал вылет питерцев из Лиги Европы после противостояния с "Лейпцигом" (1:2, 1:1).
- Об игре в Санкт-Петербурге:
Сегодня по "Зениту" было видно, что команда нуждается в победе, и в предыдущих матчах мы не видели от команды такой самоотдачи. Единственное, что как-то поздновато включились... В последних матчах сама игра у питерцев не клеилась, поэтому за счёт желания и самоотдачи нужно было начать и минувшую встречу. Это могло бы изменить развитие событий.
Думаю, болельщики остались довольны увиденной игрой в исполнении "Зенита". Можно много рассуждать об игре, тактике или работе тренера, но сегодня хозяева поля создавали за счёт упомянутого выше желания, была самоотдача. Мы увидели зрелищный футбол.
К сожалению, для выхода в следующий этап "Зениту" не хватило этих качеств в первой игре. В Санкт-Петербурге собралась классная команда, все говорят, что "Зенит" представляют футболисты высокого уровня, однако, как мы видим, этого бывает недостаточно даже в чемпионате России. По подбору игроков и по их индивидуальным качествам любое сравнение приведёт к тому, что в "Зените" играют более дорогие и мастеровитые футболисты, но, получается, что в футболе это решает далеко не всё. И если бы "Зенит" хотя бы периодически включался в чемпионате России - картина была бы совершенно иной, и, самое главное, болельщики относились к происходящему тоже иначе.
- О ранней травме Александра Кокорина:
Какая разница, есть Кокорин или нет?! Мы увидели, что в "Зените" не всё зависит от его присутствия или отсутствия. Стало очевидно, что "Зениту" не хватает такого азарта и желания, болельщики не видели такого азарта у футболистов в последних матчах. И в нашем городе команду бы никто не критиковал за второе-третье место при такой самоотдаче, как в матче с "Лейпцигом". Вот это нужно болельщику, а медали и награды - это дело следующее.
- Об игре Андрея Лунёва:
Он сыграл на своём уровне. Те чудеса, которые он показывал в воротах сегодня - мы на поле ждём только от него, и я не знаю, какой другой вратарь чемпионата России способен делать такие же вещи. И то, что Лунёв №1 в "Зените" - в этом никто не сомневается, и дело не в том, что второй голкипер плохой, а в том, что настолько хорош Андрей.
- Об оставшейся части сезона для "Зенита":
Если отбросить эмоции и субъективное мнение, то картина выглядит совсем плохой. По статистике сегодня "Зенит" выглядит хуже, чем в прошлом году при тренере, ухода которого ждали все и без которого надеялись сделать шаг вперёд. А здесь получается, что даже назад немного отбросило. Единственное, что радует - в последнее время приобрели много российских футболистов, и мне бы хотелось, чтобы играли именно они, раз воспитанников клуба не включают.
Побеждать в этом сезоне за счёт класса не очень получается, самоотдачи нет, а игра пока не выстроена. Складывается всё достаточно неудачно, поэтому борьбу за чемпионство можно только переломить. А каким образом это сделать при таком настроении...
- Об игре в Санкт-Петербурге:
Сегодня по "Зениту" было видно, что команда нуждается в победе, и в предыдущих матчах мы не видели от команды такой самоотдачи. Единственное, что как-то поздновато включились... В последних матчах сама игра у питерцев не клеилась, поэтому за счёт желания и самоотдачи нужно было начать и минувшую встречу. Это могло бы изменить развитие событий.
Думаю, болельщики остались довольны увиденной игрой в исполнении "Зенита". Можно много рассуждать об игре, тактике или работе тренера, но сегодня хозяева поля создавали за счёт упомянутого выше желания, была самоотдача. Мы увидели зрелищный футбол.
К сожалению, для выхода в следующий этап "Зениту" не хватило этих качеств в первой игре. В Санкт-Петербурге собралась классная команда, все говорят, что "Зенит" представляют футболисты высокого уровня, однако, как мы видим, этого бывает недостаточно даже в чемпионате России. По подбору игроков и по их индивидуальным качествам любое сравнение приведёт к тому, что в "Зените" играют более дорогие и мастеровитые футболисты, но, получается, что в футболе это решает далеко не всё. И если бы "Зенит" хотя бы периодически включался в чемпионате России - картина была бы совершенно иной, и, самое главное, болельщики относились к происходящему тоже иначе.
- О ранней травме Александра Кокорина:
Какая разница, есть Кокорин или нет?! Мы увидели, что в "Зените" не всё зависит от его присутствия или отсутствия. Стало очевидно, что "Зениту" не хватает такого азарта и желания, болельщики не видели такого азарта у футболистов в последних матчах. И в нашем городе команду бы никто не критиковал за второе-третье место при такой самоотдаче, как в матче с "Лейпцигом". Вот это нужно болельщику, а медали и награды - это дело следующее.
- Об игре Андрея Лунёва:
Он сыграл на своём уровне. Те чудеса, которые он показывал в воротах сегодня - мы на поле ждём только от него, и я не знаю, какой другой вратарь чемпионата России способен делать такие же вещи. И то, что Лунёв №1 в "Зените" - в этом никто не сомневается, и дело не в том, что второй голкипер плохой, а в том, что настолько хорош Андрей.
- Об оставшейся части сезона для "Зенита":
Если отбросить эмоции и субъективное мнение, то картина выглядит совсем плохой. По статистике сегодня "Зенит" выглядит хуже, чем в прошлом году при тренере, ухода которого ждали все и без которого надеялись сделать шаг вперёд. А здесь получается, что даже назад немного отбросило. Единственное, что радует - в последнее время приобрели много российских футболистов, и мне бы хотелось, чтобы играли именно они, раз воспитанников клуба не включают.
Побеждать в этом сезоне за счёт класса не очень получается, самоотдачи нет, а игра пока не выстроена. Складывается всё достаточно неудачно, поэтому борьбу за чемпионство можно только переломить. А каким образом это сделать при таком настроении...
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