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Алексей Игонин: мы увидели, что в "Зените" не всё зависит от присутствия или отсутствия Кокорина

Алексей Игонин: мы увидели, что в "Зените" не всё зависит от присутствия или отсутствия Кокорина Бывший защитник "Зенита" и сборной России Алексей Игонин в беседе с Rusfootball.info прокомментировал вылет питерцев из Лиги Европы после противостояния с "Лейпцигом" (1:2, 1:1).

- Об игре в Санкт-Петербурге:

Сегодня по "Зениту" было видно, что команда нуждается в победе, и в предыдущих матчах мы не видели от команды такой самоотдачи. Единственное, что как-то поздновато включились... В последних матчах сама игра у питерцев не клеилась, поэтому за счёт желания и самоотдачи нужно было начать и минувшую встречу. Это могло бы изменить развитие событий.

Думаю, болельщики остались довольны увиденной игрой в исполнении "Зенита". Можно много рассуждать об игре, тактике или работе тренера, но сегодня хозяева поля создавали за счёт упомянутого выше желания, была самоотдача. Мы увидели зрелищный футбол.

К сожалению, для выхода в следующий этап "Зениту" не хватило этих качеств в первой игре. В Санкт-Петербурге собралась классная команда, все говорят, что "Зенит" представляют футболисты высокого уровня, однако, как мы видим, этого бывает недостаточно даже в чемпионате России. По подбору игроков и по их индивидуальным качествам любое сравнение приведёт к тому, что в "Зените" играют более дорогие и мастеровитые футболисты, но, получается, что в футболе это решает далеко не всё. И если бы "Зенит" хотя бы периодически включался в чемпионате России - картина была бы совершенно иной, и, самое главное, болельщики относились к происходящему тоже иначе.

- О ранней травме Александра Кокорина:

Какая разница, есть Кокорин или нет?! Мы увидели, что в "Зените" не всё зависит от его присутствия или отсутствия. Стало очевидно, что "Зениту" не хватает такого азарта и желания, болельщики не видели такого азарта у футболистов в последних матчах. И в нашем городе команду бы никто не критиковал за второе-третье место при такой самоотдаче, как в матче с "Лейпцигом". Вот это нужно болельщику, а медали и награды - это дело следующее.

- Об игре Андрея Лунёва:

Он сыграл на своём уровне. Те чудеса, которые он показывал в воротах сегодня - мы на поле ждём только от него, и я не знаю, какой другой вратарь чемпионата России способен делать такие же вещи. И то, что Лунёв №1 в "Зените" - в этом никто не сомневается, и дело не в том, что второй голкипер плохой, а в том, что настолько хорош Андрей.

- Об оставшейся части сезона для "Зенита":

Если отбросить эмоции и субъективное мнение, то картина выглядит совсем плохой. По статистике сегодня "Зенит" выглядит хуже, чем в прошлом году при тренере, ухода которого ждали все и без которого надеялись сделать шаг вперёд. А здесь получается, что даже назад немного отбросило. Единственное, что радует - в последнее время приобрели много российских футболистов, и мне бы хотелось, чтобы играли именно они, раз воспитанников клуба не включают.

Побеждать в этом сезоне за счёт класса не очень получается, самоотдачи нет, а игра пока не выстроена. Складывается всё достаточно неудачно, поэтому борьбу за чемпионство можно только переломить. А каким образом это сделать при таком настроении...
Вчера, 23:49
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(1)
№5 Написал: kronos Санкт-петербург (Сегодня, 00:26) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Зависть к Кокорину???
Конечно игры нет. Когда происходят странные трансферы, жуткая ротация и такие замечательные футболисты как Заболотный Полоз Ерохин! . Но Кокорин крутой футболист. ! Работает за себя и второго парня. Да вот его коллеги кое-кто - не очень(
Регистрация: 24.10.2013 [жалоба]
№4 Написал: Clover (Сегодня, 00:10) #
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online

Одинаковое говно


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№3 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 00:08) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Какая разница, есть Кокорин или нет?!

Действительно Игонин не видит разницы между Кокориным и Заболотным\Полозом

Единственное, что радует - в последнее время приобрели много российских футболистов, и мне бы хотелось, чтобы играли именно они, раз воспитанников клуба не включают.

спасибо не надо
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№2 Написал: utekay Россия (Вчера, 23:55) #
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Болеет за:
«Зенит»
картина выглядит совсем плохой. По статистике сегодня "Зенит" выглядит хуже, чем в прошлом году при тренере, ухода которого ждали все и без которого надеялись сделать шаг вперёд
unamused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№1 Написал: nofrills Москва (Вчера, 23:55) #
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Болеет за:
«Динамо» М
напился что-ли игонин, несет всякую чушь
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
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