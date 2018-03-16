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ЦСКА в гостях обыграл "Лион" и вышел в четвертьфинал Лиги Европы

ЦСКА в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы одержал победу над "Лионом" и вышел в четвертьфинал турнира.

Лига Европы

1/8 финала

Матч 1 - 1:0

"Лион" – ЦСКА 2:3

Голы: Головин, 38, Корне, 59, Муса, 60, Вернблум, 65, Диас, 73

"Лион": Антони Лопеш - Марсело, Марсал, (Менди, 72), Тете, Диакаби - Ндомбеле, Тузар, Корне, Ферри, (Маолида, 71), Депай, (Траоре, 68), - Диас.

ЦСКА: Акинфеев – А. Березуцкий, В. Березуцкий, (Щенников, 46), Игнашевич, Кучев, Набабкин – Натхо, Головин, Дзагоев, (Гордюшенко, 90+4), – Вернблум, Муса, (Витиньо, 75).

Предупреждения: Набабкин, 17
Теги: Лион ЦСКА
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№107 Написал: Phil Москва (Сегодня, 02:11) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Динамо» М
Играли замечательно. Голы - красавцы. Поздравления армейцам (кроме одного здесь товарисча) ..
Регистрация: 5.06.2017 [жалоба]
№106 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 02:09) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV 77
Это кто же определил мои права, ты что ли ?

А ты на меня в ЕСПЧ подай. За нарушение твоих "прав".


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№105 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 02:07) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: molot327
А у тебя нет ни того, ни другого!

Это кто же определил мои права, ты что ли ? joy
Будь здоров решалкин
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№104 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 01:55) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV 77
Как всегда соскок от прямого вопроса, но я другого и не ждал

Запомни, вопрошающий, даже чтобы задать ТАКОЙ вопрос, который задал ты, надо иметь совесть и право. А у тебя нет ни того, ни другого!


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№103 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 01:47) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: molot327
А вы где предыдущие 4 евросезона были?
Как всегда, в жопе Европы?

Как всегда соскок от прямого вопроса, но я другого и не ждал blush
Спартак был не готов достойно выступать в европе и с этим никто же не спорит
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№102 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 01:44) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: rigoletto
Молодцы. С победой и удачи дальше


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№101 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 01:43) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV 77
Так , а предыдущие 4 сезона евроизнасилования ты как опишешь интересно?
чем бились и во что?


А вы где предыдущие 4 евросезона были?
Как всегда, в жопе Европы? Или даже по жопы не добрались?
Вот потому-то вас и называют свиньями. Сами ничего не умеете, но свинячите в адрес тех, кто для страны делает то, что умеет!


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№100 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 01:36) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: molot327
Для нас нормально биться в Европе за Россию.

Так , а предыдущие 4 сезона евроизнасилования ты как опишешь интересно?
чем бились и во что?
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№99 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 01:36) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Молодцы. С победой и удачи дальше


--------------------
я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009 [жалоба]
№98 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 01:32) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV 77
Ну это нормально для ослов, все в норме

Для нас нормально биться в Европе за Россию.
Для вас, свиней, нормально вылетать из еврокубков первыми, а потом свинячить здесь в адрес тех клубов, кто продолжает биться за Россию.
У каждого своя нормальность!


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№97 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 01:30) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV 77
Цитата: sanyapytilin
Чукча не читатель, чукча писатель,

Ну это нормально для ослов, все в норме blush

Ослосвин - это диагноз...


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№96 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 01:29) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Чукча не читатель, чукча писатель,

Ну это нормально для ослов, все в норме blush
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№95 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 01:27) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Ironhorse
Цитата: SPV 77
Применительно к ситуации с цска это близко к успеху. Но это подарок за 4 года позора в ЛЧ и мучения Игоря. Пока очень везет команде Гончаренко, группа в ЛЧ попалась слабенькая, потом откровенно никакая ЦЗ , но и там без счастья не обошлось. Теперь вроде приличный Лион, но и тут пруха , он в диком кризисе за 7 матчей в чемпе всего 6 очков и борьба за 3 место не выше.
В любом случае поздравляю эту команду и отдельно Конифея, он пока вытаскивает Гончаренко везунчика на европу blush

Ой, да иди ты на хер

Категорически поддерживаю! Пусть идет на хер! И захватит в этот эротический поход все свое свиное стадо!


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№94 Написал: kronos Санкт-петербург (Сегодня, 01:27) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Седой
Цитата: dryhnozaurus
Вот теперь лишь бы не Атлетико) Суровые ребята, мы можем засвидетельствовать)

После вас они могут нас недооценить, а мы вполне можем за это наказать. Правда, я надеялся, что и вас недооценят, а они, настроились гады такие)


Не) Атлетико-Мадрид - крутая команда. Они главные на кубок УЕФА.
Не пройти их некому из наших команд пока что.

Цитата: kronos
Цитата: Седой
Цитата: dryhnozaurus
Вот теперь лишь бы не Атлетико) Суровые ребята, мы можем засвидетельствовать)

После вас они могут нас недооценить, а мы вполне можем за это наказать. Правда, я надеялся, что и вас недооценят, а они, настроились гады такие)


Не) Атлетико-Мадрид - крутая команда. Они главные на кубок УЕФА.
Ни пройти их никому из наших команд пока что.
Регистрация: 24.10.2013 [жалоба]
№93 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 01:24) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV 77
Цитата: Юлий Цезарь
пока кое-кто на 6 месте в чемпионате посасывает, а в ЛЕ в 1 же раунде летит от х.у..й пойми каких команд?

Это что за чемп и команда? joy

Чукча не читатель, чукча писатель, пораскинь мозгами, хотя раскидывать нечем, кроме слюней и подумай о чём он написал...
Он не этот сезон имел ввиду...


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№92 Написал: 4aMtu16pM россия (Сегодня, 01:22) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Что за модератор не даёт оценку поставить? Чечуровец, гы



--------------------
чемпионаты россии по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012 [жалоба]
№91 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 01:20) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Юлий Цезарь
пока кое-кто на 6 месте в чемпионате посасывает, а в ЛЕ в 1 же раунде летит от х.у..й пойми каких команд?

Это что за чемп и команда? joy
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№90 Написал: Седой Россия (Сегодня, 01:20) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: dryhnozaurus
Вот теперь лишь бы не Атлетико) Суровые ребята, мы можем засвидетельствовать)

После вас они могут нас недооценить, а мы вполне можем за это наказать. Правда, я надеялся, что и вас недооценят, а они, настроились гады такие)


--------------------
http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№89 Написал: 1964netto_ Казахстан (Сегодня, 01:18) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Кони молодцы!!
Поздравляю.


--------------------
Спартак (Москва) с 1978 года и навсегда!!!
Регистрация: 17.05.2009 [жалоба]
№88 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 01:16) #
  • +4
  •  (6)

Цитата: SPV 77
Применительно к ситуации с цска это близко к успеху. Но это подарок за 4 года позора в ЛЧ и мучения Игоря. Пока очень везет команде Гончаренко, группа в ЛЧ попалась слабенькая, потом откровенно никакая ЦЗ , но и там без счастья не обошлось. Теперь вроде приличный Лион, но и тут пруха , он в диком кризисе за 7 матчей в чемпе всего 6 очков и борьба за 3 место не выше.
В любом случае поздравляю эту команду и отдельно Конифея, он пока вытаскивает Гончаренко везунчика на европу blush

то есть играть в ЛЧ это мучение, пока кое-кто на 6 месте в чемпионате посасывает, а в ЛЕ в 1 же раунде летит от х.у..й пойми каких команд? А Игорь сегодня потащил, и если бы не он неизвестно как бы все сложилось. Класс вратаря проявляется не только в том, сколько он пропускает, а сколько выручает. Вот потому мы и в 1/4 ЛЕ, а вы вылетели еще в 1/16 благодаря вашему чудо-штангососу от мертвых испанцев
Регистрация: 1.12.2017 [жалоба]
№87 Написал: Antip7 (Сегодня, 01:16) #
  • +5
  •  (5)

Цитата: Gerolsteiner 1001
Молодцы , кони ...! Не ожидал ! Думал Зенит пройдет , а вы нет ... А вышло все на оборот . Лион , дворовая команда ... Улыбнуло , как в конце матча Дзагоев в штрафной устроил дриблинг , а пятеро " французов " тупо пялились ... Судейская бригада из Шотландии и этим все сказано , в свете последних событий ... При замене Дзагоева резервный уж на поле выскочил , чтобы он быстрее ушел с поля ...сколько смотрю футбол , но такое вижу впервые ...Но и это не помогло ...)))С победой , кони и проходом в четвертьфинал ЛЕ ...!!!


Тоже удивился. Почему в матче Зенита резервный так ж..пу не рвал? А главный там свистнул аккурат в 4.04сек.?
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№86 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 01:16) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Конюшне лойс!
Главное что все целые.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№85 Написал: Lols (Сегодня, 01:16) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Ньюкасл»
Цитата: SPV 77
Применительно к ситуации с цска это близко к успеху. Но это подарок за 4 года позора в ЛЧ и мучения Игоря. Пока очень везет команде Гончаренко, группа в ЛЧ попалась слабенькая, потом откровенно никакая ЦЗ , но и там без счастья не обошлось. Теперь вроде приличный Лион, но и тут пруха , он в диком кризисе за 7 матчей в чемпе всего 6 очков и борьба за 3 место не выше.
В любом случае поздравляю эту команду и отдельно Конифея, он пока вытаскивает Гончаренко везунчика на европу blush

Засунь свои поздравления в своё свинячие очко, и спрячься в хлеву со своей говно командой, позором россии. Лучше играть В лч каждый год и пропускать чем проигрывать всякому говну и кричать о былом величии твоего говно клуба
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
№84 Написал: Ironhorse Пенза (Сегодня, 01:15) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV 77
Применительно к ситуации с цска это близко к успеху. Но это подарок за 4 года позора в ЛЧ и мучения Игоря. Пока очень везет команде Гончаренко, группа в ЛЧ попалась слабенькая, потом откровенно никакая ЦЗ , но и там без счастья не обошлось. Теперь вроде приличный Лион, но и тут пруха , он в диком кризисе за 7 матчей в чемпе всего 6 очков и борьба за 3 место не выше.
В любом случае поздравляю эту команду и отдельно Конифея, он пока вытаскивает Гончаренко везунчика на европу blush

Ой, да иди ты на хер


--------------------
Я никогда не устану повторять...
Регистрация: 1.08.2009 [жалоба]
№83 Написал: us36_48 Россия, Московская обл. (Сегодня, 01:15) #
  • +5
  •  (7)

Браво армейцы! Бейтесь за Россию
Регистрация: 31.03.2008 [жалоба]
№82 Написал: FC CSKA Москва (Сегодня, 01:13) #
  • +5
  •  (5)

Молодцы!!! С Победой!!! Сегодня действительно боролась вся команда.
Регистрация: 23.11.2017 [жалоба]
№81 Написал: kubanoid krasnodar russia (Сегодня, 01:13) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Краснодар»
ЦСКА ,просто красавцы!!
Какой же умница Гончаренко !!... И какие гундосы штопаные в руководстве Кубани !!
СВОЛОЧИ !!
Других слов нет !!


--------------------
Не учи отца,и баста!!
Регистрация: 25.05.2009 [жалоба]
№80 Написал: Седой Россия (Сегодня, 01:13) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: pasol
Единственный сегодняшний матч наших клубов, где был футбол, а не "отбытие номера"...ЦСКА-респект!

Локо тоже не отбывал, но весовые категории разные, а так они пытались


--------------------
http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№79 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 01:12) #
  • +3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
виновники свинячьего запора.

Да нет, плесень... Бомжовского ОБСЁРА!!!
Регистрация: 13.03.2012 [жалоба]
№78 Написал: Antip7 (Сегодня, 01:12) #
  • +3
  •  (5)

Цитата: Играл с Сашей Головнем
Ганчаренко с БАТЭ обыгрывал Баварию, теперь с ЦСКА в гостях обыграл Лион.


Пфффффффффф.. сравнил.


С победой, конечно же.. главное не берите Арсенал или Атлетико wink
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
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