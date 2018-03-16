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"Арсенал" выбил "Милан" из Лиги Европы

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Арсенал" дома победил "Милан" – 3:1.

Лига Европы

1/8 финала

Матч 1 - 2:0

"Арсенал" – "Милан" 3:1

Голы: Чалханоглу, 35, Уэлбек, 39 (пен.), Джака, 71, Уэлбек, 86

"Арсена": Оспина, Бельерин, Монреаль, Мустафи, Косельни (Чемберс, 11), Джака, Озил (Колашинац, 79), Рэмси, Уилшир, Мхитарян (Эль-Ненни, 69), Уэлбек

"Милан": Доннарумма, Родригес, Бонуччи, Романьоли, Монтоливо, Чалханоглу (Бонавентура, 70), Кессье (Локателли, 79), Борини, Кутроне (Калинич, 67), Сусо, Силва

Предупреждения: Доннарумма, 39, Романьоли, 39, Чалханоглу, 40, Борини, 42, Монреаль, 45+2, Сусо, 61

Матч 1 - 2:1

"Ред Булл Зальцбург" – "Боруссия" Д 0:0

"Ред Булл Зальцбург": Вальке, Ульмер, Рамальо, Чалета-Цар, Ляйнер, Шлагер (Вольф, 79), Айдара (Ябо, 82), Самассеку, Бериша, Даббур, Чан (Гульбрандсен, 66)

"Боруссия" Д: Бюрки, Пищек, Шмельцер, Загаду, Папастатопулос, Кастро (Геррейро, 62), Шюррле, Дахуд, Гётце (Филипп, 46), Батшуайи, Ройс (Исак, 46)

Предупреждения: Папастатопулос, 46, Чан, 52, Бериша, 63, Ульмер, 87, Загаду, 89, Самассеку, 90+2
Теги: Арсенал Милан
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