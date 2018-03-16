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Стали известны все участники 1/4 финала Лиги Европы

Стали известны все участники 1/4 финала Лиги Европы.

"Атлетико" (Испания)
"Лацио" (Италия)
"Арсенал" (Англия)
"Марсель" (Франция)
"Лейпциг" (Германия)
ЦСКА (Россия)
"Спортинг" (Португалия)
"Зальцбург" (Австрия)

Жеребьевка состоится сегодня в Ньоне и начнется в 15.00 по московскому времени.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 01:03
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24
(4)
№24 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 02:14) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: miktar
Всё равно. Молодым в подарок.
Но, очень хочется завоевать второй кубок .Очень.

НЕ спеши. Ориентир - победа в ближайшем матче. А все остальное потом!


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№23 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 02:01) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lols
Lols

Я понимаю что ты не застал в силу своего юного возраста одного интересного матча, но не поленись и изучи тему, прежде чем пытаться острить
Или продолжай быть клоуном
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№22 Написал: Antip7 (Сегодня, 01:53) #
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Цитата: Lols
Цитата: SPV 77
цкг-Арсенал просто необходим этот матч, дабы порассуждать о виртуальном и реальном smile

Ты так после каждого нашего раунда прохода в ле говорить будешь, защеканец? laughing как там Еврокубки у Спартака? Проиграли испанскому днищу и в очередной раз обосрались в Европе?ты школотень клавиатурный герой опустился уже ниже некуда клоун, скройся в своём хлеву и дрочи на свой говно клуб и обезьяну Промеса laughing


После того как спартаковцы наехали на Локо, вообще их читать бессмысленно. Виден негатив от того, что опять не "шмогли" у паровозов выиграть, и чувствуют потерю этого чемпионата. Налетели аки коршуны на ветку "Локо - Атлетико", поизмывались. А как вЪепывать Ливерпулю 7-0, или испанскому середняку.. а то и вообще долго лидировать в номинации "худшие в группе ЛЧ с минус 17".. как -то быстро забыли
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№21 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 01:45) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Чесайнаг
Интересно,а себе бы тоже их пожелал?Или Зальцбург с Марселем.Хотя Лейпциг считаю слабее,чем Марсель.Пусть Арсенал с Атлетико встречаются,а нам Зальцбург давай,ну или Лейпциг

Лейпциг так Лейпциг
Регистрация: 6.04.2016 [жалоба]
№20 Написал: Lols (Сегодня, 01:42) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ньюкасл»
Цитата: SPV 77
цкг-Арсенал просто необходим этот матч, дабы порассуждать о виртуальном и реальном smile

Ты так после каждого нашего раунда прохода в ле говорить будешь, защеканец? laughing как там Еврокубки у Спартака? Проиграли испанскому днищу и в очередной раз обосрались в Европе?ты школотень клавиатурный герой опустился уже ниже некуда клоун, скройся в своём хлеву и дрочи на свой говно клуб и обезьяну Промеса laughing
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
№19 Написал: Чесайнаг Сочи (Сегодня, 01:39) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: Spartak СССР
Атлетико,Лейпциг,Арсенал было бы здорово

Интересно,а себе бы тоже их пожелал?Или Зальцбург с Марселем.Хотя Лейпциг считаю слабее,чем Марсель.Пусть Арсенал с Атлетико встречаются,а нам Зальцбург давай,ну или Лейпциг
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
№18 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 01:36) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Атлетико,Лейпциг,Арсенал было бы здорово
Регистрация: 6.04.2016 [жалоба]
№17 Написал: Antip7 (Сегодня, 01:28) #
  • +1
  •  (3)

Самый лучший вариант - Спортинг

Самый худший - Атлетико

Марсель 50/50.

Зальцбург очень упёртая команда.

Арсеналу слишком нужен кубок, если их пройти, то потом сил не останется.. но их не пройти))

Лейпциг плохой вариант для обороны ЦСКА

Лацио можно пройти если самим упереться и не иметь больших проблем с сотавом.

Цитата: sparwik53
Хорошо бы и Спортинг или Марсель выбить на следующем этапе, а Атлетико и Арсенал пусть между собой схлестнутся.


В этой паре Арсеналу звиздец
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№16 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 01:23) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
По сути жопа это атлетико, арсенал и лацио. Остальные норма


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
№15 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 01:23) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
цкг-Арсенал просто необходим этот матч, дабы порассуждать о виртуальном и реальном smile
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№14 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 01:22) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Молодцы кони! Порадовали! Удачного вам жребия!
Регистрация: 13.03.2012 [жалоба]
№13 Написал: miktar (Сегодня, 01:22) #
  • +3
  •  (3)

Всё равно. Молодым в подарок.
Но, очень хочется завоевать второй кубок .Очень.


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№12 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 01:20) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Хорошо бы и Спортинг или Марсель выбить на следующем этапе, а Атлетико и Арсенал пусть между собой схлестнутся.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№11 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 01:19) #
  • +4
  •  (4)

Цитата: Lacan
Зальцбург бы или Спортинг бы- проходные, но только не Атлетико, можно и Лацио!

И не арсенал. И не по футбольным причинам, потому что с ними 100% будет драка фанов что в Москве, что в лондоне
Регистрация: 1.12.2017 [жалоба]
№10 Написал: нетрал (Сегодня, 01:17) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
обязательно надо вые ..ть лейпциг!
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№9 Написал: Lacan (Сегодня, 01:16) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо» М
Зальцбург бы или Спортинг бы- проходные, но только не Атлетико, можно и Лацио!
Регистрация: 27.09.2011 [жалоба]
№8 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 01:15) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: sanyapytilin
Не хотелось бы Атлетико, Арсенал и немчуру, с остальными играть можно...

да и с Лейпцигом можно, ничего сверхъестественного они Зениту сегодня не продемонстрировали. Атлетико наиболее неприятен, ибо реально Команда с большой буквы, Арсенал может разнести, но может и всраться...
Регистрация: 12.06.2016 [жалоба]
№7 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 01:12) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Терек»
Забавно, что все 8 команд представляют разные чемпионаты.
Семь лучших по рейтингу стран и австрийцы.
Давненько такой разношёрстной компании не было в 1/4
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№6 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 01:12) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Не хотелось бы Атлетико, Арсенал и немчуру, с остальными играть можно...


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№5 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 01:11) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
похоже на таблицу коэффициентов. австрияки только картину портят
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№4 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 01:11) #
  • +5
  •  (5)

Можно и спортинг по старой традиции. Но надо и марсель выбивать
Регистрация: 1.12.2017 [жалоба]
№3 Написал: And70 СССР (Сегодня, 01:10) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Хорошо бы Зальцбург
Регистрация: 24.11.2010 [жалоба]
№2 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 01:09) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: liasport433
марсель зальсбург спортинг, остальных точно не пройдет!


Пусть жребий решит. А там посмотрим!!!


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№1 Написал: liasport433 (Сегодня, 01:07) #
  • -3
  •  (5)
online

марсель зальсбург спортинг, остальных точно не пройдет! поставили минусы как будто я не прав!!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
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