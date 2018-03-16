Стали известны все участники 1/4 финала Лиги Европы."Атлетико" (Испания)"Лацио" (Италия)"Арсенал" (Англия)"Марсель" (Франция)"Лейпциг" (Германия)ЦСКА (Россия)"Спортинг" (Португалия)"Зальцбург" (Австрия)Жеребьевка состоится сегодня в Ньоне и начнется в 15.00 по московскому времени.