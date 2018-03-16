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Евгений Ловчев: готов выступить посредником между Черчесовым и Денисовым

Эксперт и ветеран "Спартака" Евгений Ловчев заявил, что готов поучаствовать в примирении главного тренера Станислава Черчесова и полузащитника Игоря Денисова ради сборной России.

"Когда-то мой конфликт с Бесковым закончился тем, что я вынужден был уйти из "Спартака" в "Динамо". Мне болельщики до сих пор этого не простили. Но еще перед этим осенью 1974 года сборной предстоял отборочный матч в Дублине с Ирландией. Мы тогда с Бесковым сильно поругались. Меня вызвали вместе с Николаем Петровичем Старостиным в федерацию, он сказал мне: "Ты там молчи, я буду говорить". И я поехал в Дублин, а потом в сборной отыграл еще пару лет.

К чему это я? Я знаю, что произошло между Черчесовым и Денисовым. И в то же время все понимают, что Денисов важный для нашей сборной игрок. Для него это последняя возможность сыграть на чемпионате мира. Я готов выступить посредником между Черчесовым и Денисовым, посадить их вместе за один стол. Впереди важнейший турнир, за нами не только сборная, он и вся Россия", - передает слова Ловчева "Советский спорт".
Теги: Ловчев Сборная России
Сегодня, 08:26
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(2)
№8 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 09:36) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: pahitosik
Убогая принципиальность этого недотренера не позволила Спартаку взять золото в известном матче, когда это усатое недоразумение не выпустило на решающий матч Торбинского. С тех пор он для меня не тренер. Продолжает ту же практику и в сборной...ну-ну. Да, к Дзюбе это не имеет никакого отношения.

flushed А ведь ты 100% прав и это понимают многие,но с маниакальным упорством ставят тебе минусы. PS. А Ловчева слушать - себя не уважать. Посредник нашелся- дешевого пиара захотелось?
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
№7 Написал: utekay Россия (Сегодня, 09:21) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Идея хорошая, но Денисов должен проявить инициативу...имхо


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№6 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 09:19) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Посредничество бесполезно. Если только Ловчеву пропиариться. Надеюсь после чемпионата самовлюблённого болвана вышибут КФК тренировать, а следующий тренер всё решит по-другому.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№5 Написал: METRo Химки (Сегодня, 09:16) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Химки»
Цитата: safonas
Гарик сам виноват, берега попутал, в первую очередь он сам должен к Черчесову на поклон прийти и публично извиниться, какой бы Стас не был хороший или плохой, он в первую очередь тренер и взрослый человек, а Гарик как зарвавшийся щенок, натявкал не думая, а теперь обиженный ходит

Полностью согласен! Этот выскочка,только сейчас успокоился. Видать,ему объяснили,чтобы он засунул в задницу свой вспыльчивый характер.
Регистрация: 9.09.2013 [жалоба]
№4 Написал: АБВ М (Сегодня, 09:08) #
  • +1
  •  (3)

Я только за! Но Денисов должен первым пойти навтречу. Учитывая всё,что он сделал за свою карьеру,ему не помешало бы и извиниться!
Регистрация: 5.08.2015 [жалоба]
№3 Написал: safonas (Сегодня, 09:07) #
  • +2
  •  (4)
online

Гарик сам виноват, берега попутал, в первую очередь он сам должен к Черчесову на поклон прийти и публично извиниться, какой бы Стас не был хороший или плохой, он в первую очередь тренер и взрослый человек, а Гарик как зарвавшийся щенок, натявкал не думая, а теперь обиженный ходит


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№2 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 09:00) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Нах нужно чучело матом кроющее тренера?
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: pahitosik Москва (Сегодня, 08:31) #
  • -9
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Убогая принципиальность этого недотренера не позволила Спартаку взять золото в известном матче, когда это усатое недоразумение не выпустило на решающий матч Торбинского. С тех пор он для меня не тренер. Продолжает ту же практику и в сборной...ну-ну. Да, к Дзюбе это не имеет никакого отношения.
Регистрация: 12.03.2014 [жалоба]
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