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Мемфис Депай: стыдно проигрывать дома таким образом

Нападающий "Лиона" Мемфис Депай высказался относительно поражения от ЦСКА (2:3) в матче 1/8 финала Лиги Европы.

"Мы выиграли со счетом 1:0 в Москве, поэтому проигрывать таким образом дома стыдно. Впереди у нас большой матч с "Марселем", и мы знаем, что должны делать", - передает слова форварда официальный сайт УЕФА.
Теги: Депай Лион
Сегодня, 08:49
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