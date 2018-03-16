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Главный тренер "Лиона": поражение от ЦСКА - это самый сложный момент в моей карьере

Главный тренер "Лиона" Бруно Женезио дал оценку матчу с ЦСКА в ответном поединке 1/8 Лиги Европы.

"Матч был очень-очень трудный, результат плохой. В первом тайме были моменты, когда можно было забивать, но не получилось, очень жаль. Во второй половине играл намного лучше, но не получилось выиграть, и нам сегодня даже стыдно перед клубом и болельщиками.

Футболисты просто неправильно вели себя после матча - нужно было бороться более жестко и забивать голы, но этого не произошло. Последние 20 минут играли хорошо, жаль, что не удалось пройти дальше.

Этот момент самый сложный в моей карьере. Ожидали положительного результата, и поражение не должно было произойти", - передает слова Женезио ТАСС.
Теги: Лион ЦСКА
Сегодня, 08:52
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