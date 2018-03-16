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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Главный тренер "Лиона": поражение от ЦСКА - это самый сложный момент в моей карьере
Главный тренер "Лиона" Бруно Женезио дал оценку матчу с ЦСКА в ответном поединке 1/8 Лиги Европы.
"Матч был очень-очень трудный, результат плохой. В первом тайме были моменты, когда можно было забивать, но не получилось, очень жаль. Во второй половине играл намного лучше, но не получилось выиграть, и нам сегодня даже стыдно перед клубом и болельщиками.
Футболисты просто неправильно вели себя после матча - нужно было бороться более жестко и забивать голы, но этого не произошло. Последние 20 минут играли хорошо, жаль, что не удалось пройти дальше.
Этот момент самый сложный в моей карьере. Ожидали положительного результата, и поражение не должно было произойти", - передает слова Женезио ТАСС.
"Матч был очень-очень трудный, результат плохой. В первом тайме были моменты, когда можно было забивать, но не получилось, очень жаль. Во второй половине играл намного лучше, но не получилось выиграть, и нам сегодня даже стыдно перед клубом и болельщиками.
Футболисты просто неправильно вели себя после матча - нужно было бороться более жестко и забивать голы, но этого не произошло. Последние 20 минут играли хорошо, жаль, что не удалось пройти дальше.
Этот момент самый сложный в моей карьере. Ожидали положительного результата, и поражение не должно было произойти", - передает слова Женезио ТАСС.
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