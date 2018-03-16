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Ахмед Муса: Гончаренко не сомневался, что нам по силам пройти "Лион"

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса прокомментировал победу над "Лионом" (3:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

"Очень рад, что прошли в следующий раунд. Матч был важен для меня и всех парней. Вся команда молодцы, что забили больше "Лиона".

После домашнего поражения верили, что сможем приехать во Францию и победить. И мы доказали это. Тренер не сомневался, что нам это по силам, и ребята сработали здорово", – приводит слова Мусы пресс-служба УЕФА.
Теги: Муса ЦСКА
Сегодня, 09:56
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(1)
№4 Написал: Седой Россия (Сегодня, 11:13) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vladgrig
anatolik189,
А тебе бы выплюнуть гавно изо рта.

Да ладно, по факту прав, в начале матча Мусу прибить хотелось, но наконец-то забил, надеюсь, что теперь разыграется


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Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№3 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 10:27) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
а что тут ещё сказать?просто молодцы!
Регистрация: 9.01.2015 [жалоба]
№2 Написал: vladgrig Москва (Сегодня, 10:15) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
anatolik189,
А тебе бы выплюнуть гавно изо рта.
Регистрация: 12.05.2006 [жалоба]
№1 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 10:11) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ещё бы тебе поработать над ударами с пяти метров в пустые ворота и всё будет нормально и ещё не отдавай пас для выхода один на один в свои ворота.
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
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