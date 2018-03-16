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Александр Головин: ЦСКА силен, прежде всего, командной игрой и командным характером

Полузащитник ЦСКА Александр Головин дал оценку победе над "Лионом" в матче 1/8 финала Лиги Европы.

"Получился очень напряженный еврокубковый матч. Конечно, Лига Европы – это серьезный уровень, поэтому эмоции сейчас особенно приятные. Эта встреча в очередной раз показала, что мы сильны, прежде всего, командной игрой и командным характером.

Был непростой отрезок в матче, когда они забили второй мяч, но в целом мы играли с преимуществом и заслуженно выиграли.

Что касается моего гола, то все удачно сложилось, бил на исполнение в дальний угол. Каким задумывал удар, таким он и получился", - передает слова Головина "Р-Спорт".
Теги: Головин ЦСКА
Сегодня, 10:29
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№4 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 12:10) #
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online
Болеет за:
«Факел»
Спасибо тренеру. У ЦСКА тренер исходит от того кто у него есть и выбирает тактику и схему игры. В отличии от Карпина, Манчини и пр. у которых в голове идеальная схема и они своих игроков (которые часто не подходят) ставят на эти позиции и потом сетуют что игроки плохо справляются.
Игнашевича поставить позади братьев чтобы Сережа их страховал, с чем он вполне справлялся плюс был освобожден от персональной опеки и как обычно снимал весь верх в своей штрафной.
А потом Набабкина спрятать на другой фланг, как вовремя Ганчаренко это сделал
А Вернблум? Поставить опорника на позицию оттянутого форварда, чтобы он уже там выжигал и не давал начинать атаки сопернику! Несколько раз в кадр попадало как Понтус играл "в кость", как и положено опорнику, тому кто начинал атаку у Лиона.
Думаю, что такая схема с нападающим-опорником войдет в моду


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
№3 Написал: chubook (Сегодня, 11:14) #
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Головин молодец, Акинфеев молодец. Но в целом вся команда была настроена, даже Муса реабилиторовался после нескольких неудачных моментов. спасибо команде за настрой и главное за то, что весь матч просмотрел на одном дыхании с удовольствием, чего давно не было при игре отечественных команд. Что касается остальных, то Локо , думаю, просто без вариантов , ибо попали на команду из другой весовой Лиги. А вот Зенит разочаровал, могли они немцев пройти, не знаю что не хватает.... теперь надежда , что армейцы не попадут на Арсенал И Атлетико .....
Регистрация: 26.07.2007 [жалоба]
№2 Написал: Седой Россия (Сегодня, 11:11) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Молодец. Интересно правда так исполнял? Удар очень крутой вышел


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 10:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
Головин молодец,но нужно и Акинфеева похвалить.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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