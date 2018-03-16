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Роман Бабаев: теперь Мусе будет легче, я почти уверен

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после победы над "Лионом" (3:2) высказался о первом голе нападающего Ахмеда Мусы после возвращения из "Лестера".

"Не было ощущения, что ЦСКА зря вернул Мусу. Он не забивал, но приносил большую пользу, постоянно оказывал давление на защитников и заслужил этот гол. Была некая карма. Теперь будет легче, я почти уверен.

Видно, что он почувствовал уверенность и надеется забивать как можно чаще", – передает слова Бабаева "Sport24".
Теги: Бабаев ЦСКА
Сегодня, 11:26
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№1 Написал: Седой Россия (Сегодня, 11:43) #
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Болеет за:
ЦСКА
Тоже на это надеюсь


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
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