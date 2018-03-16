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Главный тренер "Лейпцига": "Зенит" был ненамного хуже "Наполи"

Главный тренер "РБ Лейпциг" Ральф Хазенхюттль высказался относительно игры "Зенита" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

"До сих пор мы выигрывали у соперников с минимальным преимуществом. Это тоже определенное качество. "Зенит" был ненамного хуже "Наполи". Будем мужественно идти вперед", - приводит слова специалиста "Матч ТВ".
Теги: Лейпциг Зенит
Сегодня, 11:59
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