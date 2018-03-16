У Филипе Луиса выявлен перелом малой берцовой кости

Защитник "Атлетико" Филипе Луис прошел медобследование, по итогам которого у него был выявлен перелом малой берцовой кости, передает пресс-служба мадридцев.Бразильский защитник в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "Локомотива" заблокировал удар нападающего железнодорожников Эдера. Португалец по инерции нанес удар по ноге Луиса, что стало причиной перелома.