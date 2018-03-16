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У Филипе Луиса выявлен перелом малой берцовой кости

Защитник "Атлетико" Филипе Луис прошел медобследование, по итогам которого у него был выявлен перелом малой берцовой кости, передает пресс-служба мадридцев.

Бразильский защитник в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "Локомотива" заблокировал удар нападающего железнодорожников Эдера. Португалец по инерции нанес удар по ноге Луиса, что стало причиной перелома.
Теги: Атлетико
Сегодня, 12:22
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№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 12:58) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Скорейшего выздоровления бразильцу.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

-3K, спасибо хрюны, вы меня знаете
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: Макс2018 Далеко (Сегодня, 12:53) #
  • +3
  •  (3)

Вот и разница между нашими футболками..
Ведя в счёте, идти в стыки, бороться на каждом сантиметре.
К нам вроде приезжают игроки, а через пару месяцев они на расслабление..
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
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