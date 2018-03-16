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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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У Филипе Луиса выявлен перелом малой берцовой кости
Защитник "Атлетико" Филипе Луис прошел медобследование, по итогам которого у него был выявлен перелом малой берцовой кости, передает пресс-служба мадридцев.
Бразильский защитник в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "Локомотива" заблокировал удар нападающего железнодорожников Эдера. Португалец по инерции нанес удар по ноге Луиса, что стало причиной перелома.
Бразильский защитник в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "Локомотива" заблокировал удар нападающего железнодорожников Эдера. Португалец по инерции нанес удар по ноге Луиса, что стало причиной перелома.
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