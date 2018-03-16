Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Понтус Вернблум: Головин очень талантливый, суперфутболист

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум высказал мнение об игре одноклубника Александра Головина.

"Не знаю, так ли это, но Саша в последнее время стал забивать, это здорово. Сначала в ворота "Ахмата", теперь в Лионе. Надеюсь, он продолжит в том же духе.

Головин очень талантливый, суперфутболист, и сейчас он показывает свой уровень. Мне нравится его путь", - цитирует Вернблума "Sport24".
Теги: Вернблум Головин ЦСКА
Сегодня, 12:54
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.