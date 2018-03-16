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СМИ: из-за новых санкций у Романа Абрамовича могут конфисковать акции "Челси"

Владелец "Челси" Роман Абрамович может пострадать в результате отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании.

Как информирует The Times, власти Великобритании готовят аналог "списка Магнитского" - закон о санкциях против россиян, которые могут быть замешаны в коррупции.

Если будет доказано, что активы бизнесменов приобретены незаконным путем, то они могут быть конфискованы. Новый закон может напрямую затронуть и футбольные активы: например, "Челси", принадлежащий Роману Абрамовичу, или "Арсенал", акционером которого является Алишер Усманов.
Теги: Абрамович Челси
Сегодня, 12:58
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№4 Написал: Св.Ин v.2 (Сегодня, 13:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
Владимир Ильич перевернулся в мавзолее... Она сверрршилась...
Регистрация: 5.03.2017 [жалоба]
№3 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 13:30) #
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Болеет за:
«Зенит»
Вот они деньги для Томи и т.д.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№2 Написал: Правдоруб Казань (Сегодня, 13:22) #
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online
Болеет за:
«Рубин»
Давно пора... пусть бабло возвращают туда, где его выкачали из недр и получили к ним доступ за гроши и близость к телу Ельцина... А еще у сына Гинера, шикующего в Англии на деньги Россетей и Аэрофлота, отобрать акции ЦСКА... как и у странной компании английской, у которой контрольный пакет этих акций... и вернуть клуб Министерству обороны.. Если не возвращать, то нужно менять наименование клуба, поскольку ЦСКА не может принадлежать гражданам страны, назвавшую Россию своим врагом и вводит против нее санкции. Идиотизм полный и возможный лишь у нас.
Регистрация: 16.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: Black Fox (Сегодня, 13:16) #
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«Зенит»
Грабь награбленное! laughing
Не верю. Не такие они там у себя на гейских островах дураки, чтобы отнимать деньги у тех, кто эти деньги и так вагонами в Британию везет.


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Метели, грозы и туманы -
Бакланам все по барабану
В мороз и стужу мы играем
И РФС не вспоминаем.
Регистрация: 31.10.2010 [жалоба]
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