СМИ: из-за новых санкций у Романа Абрамовича могут конфисковать акции "Челси"

Владелец "Челси" Роман Абрамович может пострадать в результате отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании.Как информирует The Times, власти Великобритании готовят аналог "списка Магнитского" - закон о санкциях против россиян, которые могут быть замешаны в коррупции.Если будет доказано, что активы бизнесменов приобретены незаконным путем, то они могут быть конфискованы. Новый закон может напрямую затронуть и футбольные активы: например, "Челси", принадлежащий Роману Абрамовичу, или "Арсенал", акционером которого является Алишер Усманов.