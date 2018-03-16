ЦСКА сегодня узнает соперника по 1/4 финала Лиги Европы

Сегодня в Ньоне УЕФА проведет жеребьевку 1/4 финала Лиги Европы. По правилам жребия этой стадии турнира не будет сеяных и несеяных команд, также клубы из одной национальной ассоциации могут встретиться между собой.Начало жеребьевки – в 15.00 мск. Все участники 1/4 финала:Первые матчи состоятся 5 апреля, а ответные – 12 апреля.