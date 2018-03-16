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ЦСКА сегодня узнает соперника по 1/4 финала Лиги Европы

Сегодня в Ньоне УЕФА проведет жеребьевку 1/4 финала Лиги Европы. По правилам жребия этой стадии турнира не будет сеяных и несеяных команд, также клубы из одной национальной ассоциации могут встретиться между собой.

Начало жеребьевки – в 15.00 мск. Все участники 1/4 финала:


ЦСКА Россия

"Арсенал" Англия

"Атлетико" Испания

"Ред Булл Зальцбург" Австрия

"Лацио" Италия

"Марсель" Франция

"РБ Лейпциг" Германия

"Спортинг" Португалия

Первые матчи состоятся 5 апреля, а ответные – 12 апреля.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 13:27
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9
(0)
№9 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 14:31) #
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Болеет за:
ЦСКА
Больше всего хочу Спортинг...


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№8 Написал: Доминик Торетто New York (Сегодня, 14:26) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: guns111
Коням надо Лейпциг, пройдут без особых проблем

Лейпциг отвозит коней,вчера вам повезло что немчура море моментов запорола,это лион оказался просто никакущим
Регистрация: 16.03.2018 [жалоба]
№7 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 14:19) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Коням надо Лейпциг, пройдут без особых проблем


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№6 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 14:18) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Волга НН»
Любой кроме Арсенала и Атлетико .а эти два пусть между собой сыграют.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
№5 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 14:12) #
  • 0
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MakSIMus,
vprinzipe ,vse krome arsenala ,atletika vpolne proxodimi!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№4 Написал: MakSIMus (Сегодня, 14:07) #
  • -1
  •  (1)

Спортинг, Марсель или Зальцбург и одной ногой в полуфинале
Регистрация: 14.08.2017 [жалоба]
№3 Написал: xixidok Москва (Сегодня, 13:49) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Ставлю на Ред Булл..он окрыляет))
Регистрация: 19.05.2015 [жалоба]
№2 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 13:47) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Spartacus1971
Ну если не Атлетико и Арсенал,с другими командами можно и побороться,тут главное без травм.

Еще лацио не желателен


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 13:32) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Ну если не Атлетико и Арсенал,с другими командами можно и побороться,тут главное без травм.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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