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"Анжи" подписал полузащитника сборной Узбекистана (фото)

"Анжи" сроком на полтора года заключил контракт с полузащитником сборной Узбекистана и "Бунёдкора" Достонбеком Хамдамовым, передает пресс-служба клуба.

Новичок махачкалинской команды в 2015 году был признан лучшим молодым футболистом Азии. А годом ранее в состава "Бунёдкора" завоевал Суперкубок Узбекистана. За свою команду Хамдамов в чемпионате страны с 2014 года провел 82 матча, в которых забил 33 гола. Кроме того Достонбек в активе имеет игры за юношескую, молодёжную и национальную сборные Узбекистана.

Теги: Анжи Трансферы
Сегодня, 14:00
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№2 Написал: Доминик Торетто New York (Сегодня, 14:31) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Теперь можно и на лч замахнуться smile
Регистрация: 16.03.2018 [жалоба]
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 14:10) #
  • 0
  •  (0)

prikolno!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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