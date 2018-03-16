"Ювентус" - "Реал" и "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" в 1/4 финала Лиги чемпионов

Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов.Пары соперников на этой стадии турнира распределились следующим образом:Первые матчи 1/4 финала ЛЧ пройдут 3 и 4 апреля, ответные - 10 и 11 апреля.