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"Ювентус" - "Реал" и "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" в 1/4 финала Лиги чемпионов

Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов.

Пары соперников на этой стадии турнира распределились следующим образом:

"Барселона" - "Рома"

"Севилья" - "Бавария"

"Ювентус" - "Реал" Мадрид

"Ливерпуль" - "Манчестер" Сити

Первые матчи 1/4 финала ЛЧ пройдут 3 и 4 апреля, ответные - 10 и 11 апреля.
Сегодня, 14:16
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№7 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 14:45) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: stepanmlc
У Ромы и Севильи шансов нет, в остальных парах интрига, будет интересно

у Ливера тоже призрачные шансы. В полуфинале будут Барса и Реал Сити и Бавария
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№6 Написал: stepanmlc (Сегодня, 14:36) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
У Ромы и Севильи шансов нет, в остальных парах интрига, будет интересно


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№5 Написал: Gerolsteiner 1001 Gеrmany (Сегодня, 14:32) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ювентус - Реал - это жесть ... И может ещё Ливерпуль - Ман.Сити
Регистрация: 18.06.2015 [жалоба]
№4 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 14:24) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
В каждой паре есть фаворит

Пройдут

Барса
Бавария
Реал
МС


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№3 Написал: Доминик Торетто New York (Сегодня, 14:24) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Гегемония испанцев продолжится вангую
Регистрация: 16.03.2018 [жалоба]
№2 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 14:22) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
С первыми двумя парами всё ясно. С двумя другими всё не так очевидно.
Регистрация: 27.04.2009 [жалоба]
№1 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 14:21) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Не прет Юве


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
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