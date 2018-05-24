В Санкт-Петербурге 3 июля 2020 года пройдет четвертьфинал чемпионата Европы-2020

Сегодня на исполкоме УЕФА было принято решение, что четвертьфинальный матч чемпионата Европы-2020 состоится в Санкт-Петербурге 3 июля.Помимо четвертьфинала в городе пройдет четыре матча группового турнира – 13, 17 и 22 июня.Впервые в истории Евро-2020 пройдет в 12 городах: Баку, Копенгагене, Амстердаме, Бухаресте, Глазго, Бильбао, Дублине, Мюнхене, Будапеште, Риме и Лондоне, где и состоится финал.