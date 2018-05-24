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В Санкт-Петербурге 3 июля 2020 года пройдет четвертьфинал чемпионата Европы-2020

Сегодня на исполкоме УЕФА было принято решение, что четвертьфинальный матч чемпионата Европы-2020 состоится в Санкт-Петербурге 3 июля.

Помимо четвертьфинала в городе пройдет четыре матча группового турнира – 13, 17 и 22 июня.

Впервые в истории Евро-2020 пройдет в 12 городах: Баку, Копенгагене, Амстердаме, Бухаресте, Глазго, Бильбао, Дублине, Мюнхене, Будапеште, Риме и Лондоне, где и состоится финал.

UEFA
Сегодня, 17:20
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3
(2)
№3 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:19) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Сдается мне, что после бездарно просранного ЧМ, эти новости о ЧЕ не будут будоражить умы россиян нисколько. Ажиотаж в Питере если и будет, то только среди туристов.
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
№2 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 17:35) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Впервые в истории Евро-2020 пройдет в 12 странах: Баку, Копенгагене, Амстердаме, Бухаресте, Глазго, Бильбао, Дублине, Мюнхене, Будапеште, Риме и Лондоне, где и состоится финал.
Если за своей Сборной колесить то на все матчи, это ж сколько денег то нужно? Все новые решения не для рядового болельщика уж точно. Да и в Питер попасть на четверть финал по мне дохлый номер будет, они даже в официальную продажу не поступят. Вот и спрашивается для чего и кого все это делается? Я не говорю что атмосфера чемпа Европы просто размажется по странам и потеряется.....
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
№1 Написал: SpaRk Люберцы (Сегодня, 17:26) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Почитал, новые страны узнал..
Регистрация: 2.11.2008 [жалоба]
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