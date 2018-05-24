Женская команда "Лиона" в третий раз подряд выиграла Лигу чемпионов

Футболистки "Лиона" в третий раз подряд выиграли Лигу чемпионов.В финальном матче Лиги чемпионов среди женщин французский "Лион" разгромил немецкий "Вольфсбург". Встреча состоялась на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского в Киеве и завершилась со счетом 4:1."Лион" стал победителем Лиги чемпионов в третий раз подряд и в пятый раз в своей истории, что является рекордом.