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Женская команда "Лиона" в третий раз подряд выиграла Лигу чемпионов

Футболистки "Лиона" в третий раз подряд выиграли Лигу чемпионов.

В финальном матче Лиги чемпионов среди женщин французский "Лион" разгромил немецкий "Вольфсбург". Встреча состоялась на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского в Киеве и завершилась со счетом 4:1.

"Лион" стал победителем Лиги чемпионов в третий раз подряд и в пятый раз в своей истории, что является рекордом.
Теги: Лига чемпионов
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