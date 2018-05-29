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Лондонский "Арсенал" поздравил Андрея Аршавина с Днем рождения

Лондонский "Арсенал" на своей странице в твиттере поздравил бывшего игрока команды Андрея Аршавина с 37-летием.

"Канониры" опубликовали в твиттере фотографию с матча с "Ливерпулем" (4:4), который состоялся 21 апреля 2009 года. В той игре Аршавин сделал покер.

Российский полузащитник выступал за "канониров" с 2009 по 2013 годы с перерывом в полгода, которые он провел в аренде в "Зените". Всего он провел за "Арсенал" 144 матча и забил 31 гол.
Теги: Аршавин Арсенал
Сегодня, 15:36
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№5 Написал: Asking (Сегодня, 16:52) #
  • -2
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online

Цитата: yuri
борща

Забудь это слово, пятиместный. Вам - только тунца. Побаклань об этом со своими знакомыми бачкозаврами
Как там местный ваш пел? Майк Науменко? "Лето! Сортир Крестовский пахнет где-то! Во рту дымится сигарета... Бомжи воняют, прям - атас..."


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Дjoss так и будет что-то "...сос"
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№4 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:46) #
  • 0
  •  (2)
online

что за бред я сейчас прочитал?

Обыкновенный любитель тарасовского борща. У них на стене какие то дебилоиды в рамках золотых и они ходят и молятся на них - секта.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№3 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 16:25) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: Asking
Цитата: nofrills
растрогали ...

Да не раз - трогали. Вантузом. Самолюбивое и зажравшееся говно, очень много о себе думавшее. Никем не стал и на его могиле с полным основанием водрузят вантуз. Все что он умел - выбивать у Плетикосы зафиксированый двумя руками мяч, свисток-то свой. карманный. Потому в АПЛ он достукался только до вантуза

что за бред я сейчас прочитал?кто-то в детстве обидел что ли?Плетикоса,не Плетикоса - это к чему?в англии все таки он яркий след оставил.ему там за одну игру с ливером памятник ставить надо.мне хоть Аршавин не нравится как человек, так как много лишнего сказал, но за последние лет 20 он ярчайший игрок для страны. да и тот же Аршавин в англии сыграл больше того же Стипе
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
№2 Написал: Asking (Сегодня, 16:22) #
  • -5
  •  (5)
online

Цитата: nofrills
растрогали ...

Да не раз - трогали. Вантузом. Самолюбивое и зажравшееся говно, очень много о себе думавшее. Никем не стал и на его могиле с полным основанием водрузят вантуз. Все что он умел - выбивать у Плетикосы зафиксированый двумя руками мяч, свисток-то свой. карманный. Потому в АПЛ он достукался только до вантуза


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Дjoss так и будет что-то "...сос"
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 15:39) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо» М
растрогали ...
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
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