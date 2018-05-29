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Лондонский "Арсенал" поздравил Андрея Аршавина с Днем рождения
Лондонский "Арсенал" на своей странице в твиттере поздравил бывшего игрока команды Андрея Аршавина с 37-летием.
"Канониры" опубликовали в твиттере фотографию с матча с "Ливерпулем" (4:4), который состоялся 21 апреля 2009 года. В той игре Аршавин сделал покер.
Российский полузащитник выступал за "канониров" с 2009 по 2013 годы с перерывом в полгода, которые он провел в аренде в "Зените". Всего он провел за "Арсенал" 144 матча и забил 31 гол.
"Канониры" опубликовали в твиттере фотографию с матча с "Ливерпулем" (4:4), который состоялся 21 апреля 2009 года. В той игре Аршавин сделал покер.
Российский полузащитник выступал за "канониров" с 2009 по 2013 годы с перерывом в полгода, которые он провел в аренде в "Зените". Всего он провел за "Арсенал" 144 матча и забил 31 гол.
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