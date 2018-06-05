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Генеральная репетиция: Россия завершит подготовку к чемпионату мира матчем с Турцией
Сборная России завершает подготовку к домашнему чемпионату мира. Сегодня россияне проведут заключительный товарищеский матч, соперником хозяев Мундиаля будет сборная Турции. Rusfootball.info рассказывает о последнем контрольном матче россиян, которым уже менее чем через десять дней предстоит сыграть на чемпионате мира.
Хоть Россия никогда успешно не выступала на чемпионатах мира, а ожидания от очередного участия сборной в Мундиале не должны быть высокими, за национальную команду очень тревожно. В прежние годы перед поездками на крупные турниры был сдержанный оптимизм. Сейчас его нет и близко, да и как может быть иначе, если россияне не побеждают в шести последних товарищеских матчах? Конечно, нужно делать определённую скидку и на уровень соперников, среди которых были Бразилия, Испания, Аргентина и Франция. Но, что расстраивает ещё больше, пока в игре россиян не видно мысли.
Впрочем, уже сегодня российские футболисты могут изменить невысокое мнение об игре сборной. Для этого нужно удачно сыграть со сборной Турции. Учитывая, что речь идёт о заключительном товарищеском матче перед стартом чемпионата мира, его значение трудно переоценить. Наверняка, тренерский штаб выставит основной состав и не станет слишком углубляться в эксперименты. Значит, можно посмотреть на то, как будет выглядеть сборная на чемпионате мира.
Эпоха перестройки
Успехи сборной Турции связаны с первой декадой XXI века. Тогда турецкие футболисты доходили до полуфиналов чемпионата мира и чемпионата Европы. На чемпионате мира 2002 года в Южной Кореи и Японии турки завоевали бронзовые медали, победив в матче за третье место корейцев. На Евро-2008 Турция оказалась в числе полуфиналистов, но уступила Германии со счётом 2:3.
В те годы в турецкой сборной блистали яркие личности, которых сейчас в команде просто нет. Как результат – практически полное отсутствие результата в последнее десятилетие. Успехи турков с 2008 года довольно скромны. Себе в актив «османы» могут занести лишь участие в чемпионате Европы 2016 года, которое, к тому же, было неудачным. Тогда турки так и не сумели преодолеть групповой этап, хотя в плей-офф уже выходили по три сборные.
Отборочный турнир чемпионата мира 2018 года турки провалили. Конечно, им ещё и не повезло с группой: они оказались в одной компании с Исландией, Хорватией, Украиной, Финляндией и Косово. Но всё равно четвёртое место в группе (пусть и весьма ровной) – настоящий провал. Турки дважды проиграли исландцам, уступили украинцам, а также теряли очки в матче с Финляндией.
По ходу отборочного турнира сборная Турции сменила главного тренера, но отставка «императора» Фатиха Терима не помогла. Сменивший его Мирча Луческу, приехавший в Турцию после работы в «Зените», не добился особых успехов в команде. Под руководством Луческу турки потерпели болезненное поражение в домашнем матче от исландцев со счётом 0:3.
Зато Луческу взялся за перестройку сборной. Постепенно прежние лидеры, включая Нури Шахина (уже завершившего карьеру в сборной) и Арду Турана, сходят со сцены. На очередные товарищеские матчи Луческу вызвал целую группу игроков в возрасте до 22 лет. Так, в команде оказалось более пяти дебютантов. И матч против сборной России станет очередной возможностью для экспериментов Луческу.
Последняя репетиция
Луческу, хорошо знакомый с российскими игроками, высоко оценил силу соперника. «У россиян есть молодежь, они владеют хорошим дриблингом. В последних матчах они поменяли стиль игры. В России много хороших футболистов - в атаке выделяются (Федор) Смолов и (Артем) Дзюба, в обороне хорошим потенциалом обладает (Игорь) Смольников, в средней линии я бы отметил (Далера) Кузяева, (Александра) Самедова, да и других игроков. Надеюсь, на этом чемпионате они покажут себя достойно», - сказал Луческу.
Для россиян матч с Турцией будет последним шансом проверить себя перед чемпионатом мира. Неудачная серия в товарищеских матчах вряд ли придавала уверенности в собственных силах. И если неудачи в играх с Францией, Испанией, Аргентиной и Бразилией можно было оправдать более высоким классом соперников, то поражение от Австрии стало неприятным сюрпризом. Если даже оставить в стороне сам счёт (0:1), то удручающее впечатление произвела игра россиян, которые не сумели нанести ни одного удара в створ ворот соперника. После такой игры даже сдержанные оптимисты не могли сдержать слов разочарования.
Зато главный тренер сборной Станислав Черчесов сохраняет спокойствие. «Если завтра выступим неудачно, можно уже кричать караул? Караул вы уже кричите. А мы такими категориями никогда не рассуждаем. Если вы помните, подготовку к чемпионату мира мы начали с турками, и с ними закончим. Вы никогда не были в нашей шкуре, и вы не поймете, как мы думаем. Никогда не знаешь, что будет во время игры. Мы готовы к завтрашнему матчу», - сказал наставник россиян.
Сами игроки российской сборной подчёркивали, что делать выводы по матчу с Австрией не стоило из-за плохого качества газона. Действительно, состояние поля вызывало недоумение. Неужели даже в Австрии есть поля уровня второго дивизиона российского чемпионата? Но ведь и сами австрийцы играли на таком же поле, что не помешало им куда удачнее комбинировать, чем это делали российские футболисты.
После очередного поражения российская сборная столкнулась с ещё большим давлением. Об этом говорил и капитан команды Игорь Акинфеев: «На сборную всегда оказывается давление. В прошлом году, когда был Кубок конфедераций, оно было не меньшим. Мы привыкли. Конечно, не каждому дано сыграть на домашнем чемпионате мира, но тревоги, опасения и страх нужно отодвинуть на задний план, думать только о результате и о команде».
Список Черчесова
За несколько дней до заключительного товарищеского матча российской сборной Станислав Черчесов определился с итоговой заявкой на чемпионат мира. В список Черчесова не попали голкипер Сослан Джанаев, защитники Роман Нойштедтер и Константин Рауш, полузащитник Александр Ташаев и форвард Фёдор Чалов. Если с Чаловым и Джанаевым всё читалось заранее, то невключение в итоговый список Нойштедтера, Рауша и Ташаева стало сюрпризом. Особенно это касается русских немцев, Рауш и вовсе приехал из Бундеслиги в «Динамо», чтобы повысить свои шансы на участие в чемпионате мира. Нойштедтер в условии кадрового кризиса, связанного с нехваткой защитников, тоже выглядел предпочтительным кандидатом, но Черчесов принял иное решеие. За это главному тренеру сборной России досталось от партнёра Нойштедтера по «Фенербахче» Мартина Шкртела. Тот язвительно заметил, что у российской сборной очень сильная защита, если команде не понадобился Нойштедтер.
Тем не менее, итоговый список уже составлен, а сегодня определятся основные контуры команды, которая будет играть против Саудовской Аравии. Если говорить об уровне, то Турция, скорее, соответствует уровню Египта. Тем интереснее, решит ли Черчесов действовать против такого соперника первым номером или сделает ставки на контратаки.
Основные интриги в плане стартового состава связаны с сочетанием защитников, кандидатурой форвардов и выбором в полузащите. Превратится ли 38-летний Игнашевич в основного защитника? – В матче с Австрией Черчесов сделал выбор в пользу ветерана. Вновь ли место в старте займёт Фёдор Смолов, упустивший отличный шанс в игре с Австрией? Если из всех линий российской сборной выделять какую-либо, то стоит назвать полузащиту, где у Черчесова едва ли не по два игрока на стартовую позицию. Кого на этот раз предпочтёт тренерский штаб сборной? На все эти вопросы ответы получим уже сегодня вечером.
Антон Мозговой, Rusfootball.info.
Хоть Россия никогда успешно не выступала на чемпионатах мира, а ожидания от очередного участия сборной в Мундиале не должны быть высокими, за национальную команду очень тревожно. В прежние годы перед поездками на крупные турниры был сдержанный оптимизм. Сейчас его нет и близко, да и как может быть иначе, если россияне не побеждают в шести последних товарищеских матчах? Конечно, нужно делать определённую скидку и на уровень соперников, среди которых были Бразилия, Испания, Аргентина и Франция. Но, что расстраивает ещё больше, пока в игре россиян не видно мысли.
Впрочем, уже сегодня российские футболисты могут изменить невысокое мнение об игре сборной. Для этого нужно удачно сыграть со сборной Турции. Учитывая, что речь идёт о заключительном товарищеском матче перед стартом чемпионата мира, его значение трудно переоценить. Наверняка, тренерский штаб выставит основной состав и не станет слишком углубляться в эксперименты. Значит, можно посмотреть на то, как будет выглядеть сборная на чемпионате мира.
Эпоха перестройки
Успехи сборной Турции связаны с первой декадой XXI века. Тогда турецкие футболисты доходили до полуфиналов чемпионата мира и чемпионата Европы. На чемпионате мира 2002 года в Южной Кореи и Японии турки завоевали бронзовые медали, победив в матче за третье место корейцев. На Евро-2008 Турция оказалась в числе полуфиналистов, но уступила Германии со счётом 2:3.
В те годы в турецкой сборной блистали яркие личности, которых сейчас в команде просто нет. Как результат – практически полное отсутствие результата в последнее десятилетие. Успехи турков с 2008 года довольно скромны. Себе в актив «османы» могут занести лишь участие в чемпионате Европы 2016 года, которое, к тому же, было неудачным. Тогда турки так и не сумели преодолеть групповой этап, хотя в плей-офф уже выходили по три сборные.
Отборочный турнир чемпионата мира 2018 года турки провалили. Конечно, им ещё и не повезло с группой: они оказались в одной компании с Исландией, Хорватией, Украиной, Финляндией и Косово. Но всё равно четвёртое место в группе (пусть и весьма ровной) – настоящий провал. Турки дважды проиграли исландцам, уступили украинцам, а также теряли очки в матче с Финляндией.
По ходу отборочного турнира сборная Турции сменила главного тренера, но отставка «императора» Фатиха Терима не помогла. Сменивший его Мирча Луческу, приехавший в Турцию после работы в «Зените», не добился особых успехов в команде. Под руководством Луческу турки потерпели болезненное поражение в домашнем матче от исландцев со счётом 0:3.
Сборную Турции в Россию везёт бывший тренер "Зенита" Мирча Луческу
Зато Луческу взялся за перестройку сборной. Постепенно прежние лидеры, включая Нури Шахина (уже завершившего карьеру в сборной) и Арду Турана, сходят со сцены. На очередные товарищеские матчи Луческу вызвал целую группу игроков в возрасте до 22 лет. Так, в команде оказалось более пяти дебютантов. И матч против сборной России станет очередной возможностью для экспериментов Луческу.
Последняя репетиция
Луческу, хорошо знакомый с российскими игроками, высоко оценил силу соперника. «У россиян есть молодежь, они владеют хорошим дриблингом. В последних матчах они поменяли стиль игры. В России много хороших футболистов - в атаке выделяются (Федор) Смолов и (Артем) Дзюба, в обороне хорошим потенциалом обладает (Игорь) Смольников, в средней линии я бы отметил (Далера) Кузяева, (Александра) Самедова, да и других игроков. Надеюсь, на этом чемпионате они покажут себя достойно», - сказал Луческу.
Для россиян матч с Турцией будет последним шансом проверить себя перед чемпионатом мира. Неудачная серия в товарищеских матчах вряд ли придавала уверенности в собственных силах. И если неудачи в играх с Францией, Испанией, Аргентиной и Бразилией можно было оправдать более высоким классом соперников, то поражение от Австрии стало неприятным сюрпризом. Если даже оставить в стороне сам счёт (0:1), то удручающее впечатление произвела игра россиян, которые не сумели нанести ни одного удара в створ ворот соперника. После такой игры даже сдержанные оптимисты не могли сдержать слов разочарования.
В товарищеском матче с Австрией Россия не впечатлила
Зато главный тренер сборной Станислав Черчесов сохраняет спокойствие. «Если завтра выступим неудачно, можно уже кричать караул? Караул вы уже кричите. А мы такими категориями никогда не рассуждаем. Если вы помните, подготовку к чемпионату мира мы начали с турками, и с ними закончим. Вы никогда не были в нашей шкуре, и вы не поймете, как мы думаем. Никогда не знаешь, что будет во время игры. Мы готовы к завтрашнему матчу», - сказал наставник россиян.
Сами игроки российской сборной подчёркивали, что делать выводы по матчу с Австрией не стоило из-за плохого качества газона. Действительно, состояние поля вызывало недоумение. Неужели даже в Австрии есть поля уровня второго дивизиона российского чемпионата? Но ведь и сами австрийцы играли на таком же поле, что не помешало им куда удачнее комбинировать, чем это делали российские футболисты.
После очередного поражения российская сборная столкнулась с ещё большим давлением. Об этом говорил и капитан команды Игорь Акинфеев: «На сборную всегда оказывается давление. В прошлом году, когда был Кубок конфедераций, оно было не меньшим. Мы привыкли. Конечно, не каждому дано сыграть на домашнем чемпионате мира, но тревоги, опасения и страх нужно отодвинуть на задний план, думать только о результате и о команде».
Список Черчесова
За несколько дней до заключительного товарищеского матча российской сборной Станислав Черчесов определился с итоговой заявкой на чемпионат мира. В список Черчесова не попали голкипер Сослан Джанаев, защитники Роман Нойштедтер и Константин Рауш, полузащитник Александр Ташаев и форвард Фёдор Чалов. Если с Чаловым и Джанаевым всё читалось заранее, то невключение в итоговый список Нойштедтера, Рауша и Ташаева стало сюрпризом. Особенно это касается русских немцев, Рауш и вовсе приехал из Бундеслиги в «Динамо», чтобы повысить свои шансы на участие в чемпионате мира. Нойштедтер в условии кадрового кризиса, связанного с нехваткой защитников, тоже выглядел предпочтительным кандидатом, но Черчесов принял иное решеие. За это главному тренеру сборной России досталось от партнёра Нойштедтера по «Фенербахче» Мартина Шкртела. Тот язвительно заметил, что у российской сборной очень сильная защита, если команде не понадобился Нойштедтер.
Тем не менее, итоговый список уже составлен, а сегодня определятся основные контуры команды, которая будет играть против Саудовской Аравии. Если говорить об уровне, то Турция, скорее, соответствует уровню Египта. Тем интереснее, решит ли Черчесов действовать против такого соперника первым номером или сделает ставки на контратаки.
Основные интриги в плане стартового состава связаны с сочетанием защитников, кандидатурой форвардов и выбором в полузащите. Превратится ли 38-летний Игнашевич в основного защитника? – В матче с Австрией Черчесов сделал выбор в пользу ветерана. Вновь ли место в старте займёт Фёдор Смолов, упустивший отличный шанс в игре с Австрией? Если из всех линий российской сборной выделять какую-либо, то стоит назвать полузащиту, где у Черчесова едва ли не по два игрока на стартовую позицию. Кого на этот раз предпочтёт тренерский штаб сборной? На все эти вопросы ответы получим уже сегодня вечером.
Антон Мозговой, Rusfootball.info.
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